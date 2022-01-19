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На кого охотится новая глобальная культура. Виталий Аверьянов

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Вызов глобальной Антисистемы: как на нас воздействует новая культура? Новое жречество – кто устроил и к чему привела психологическая революция? Зачем нужна идеология и образ врага? Об этом говорит доктор философии, заместитель председателя “Изборского клуба” Виталий Аверьянов. Ведущий – писатель Алексей Комогорцев.

Сайт “Изборского клуба” https://izborsk-club.ru/
Книга В. Аверьянова “Вызов глобальной Антисистемы” https://den-magazin.ru/utm/894

Встречи с авторами “ДеньТВ” https://den-magazin.ru/utm/895
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Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LS9zFXjJElY
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