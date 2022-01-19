На кого охотится новая глобальная культура. Виталий Аверьянов
Вызов глобальной Антисистемы: как на нас воздействует новая культура? Новое жречество – кто устроил и к чему привела психологическая революция? Зачем нужна идеология и образ врага? Об этом говорит доктор философии, заместитель председателя “Изборского клуба” Виталий Аверьянов. Ведущий – писатель Алексей Комогорцев.
Сайт “Изборского клуба” https://izborsk-club.ru/
Книга В. Аверьянова “Вызов глобальной Антисистемы” https://den-magazin.ru/utm/894
Встречи с авторами “ДеньТВ” https://den-magazin.ru/utm/895
Книги издательства “Наше Завтра” https://den-magazin.ru/utm/896
Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/
“Наше Завтра” в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJEPgDhx/
Подписывайтесь на телеграм-канал газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
#ДеньТВ #ИзборскийКлуб #ВиталийАверьянов #геополитика #Антисистема #образврага #идеология #глобализм #традиция #общество #цифровизация #контркультура #духовныепрактики #философия #культура