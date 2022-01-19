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Извержение, 1975

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Фильм рассказывает об изучении извержения камчатского вулкана Толбачик в 1975 году.

Дальневосточная студия кинохроники, 1975 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N-i5phRB-GM
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