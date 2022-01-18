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Твой труд, твоя высота. Документальный фильм (1974)

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Твой труд, твоя высота. Документальный фильм
О развитии экономики СССР в 1973 году и перспективах развития народного хозяйства в 1974 году. О наиболее важных событиях, произошедших в нашей стране за этот период.

#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1974

Автор сценария – П. Демидов
Автор сценария – Д. Мамлеев
Режиссер – Владимир Бутков
Оператор – Исмет Кутуб-заде
Оператор – Алексей Придорогин
Оператор – Виталий Долина
Оператор – В. Дубов-Дубовик
Оператор – А. Едидович
Текст читал – Р. Выгодский

#гостелерадиофонд #экономика #НародноеХозяйство


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-HM9bzdduXE
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