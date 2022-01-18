Ответный Ход: иск Газпром Против польской PGNiG – СУПЕР ПРИБЫЛЬ для Газпром Экспорт
Ответный Ход: иск Газпром Против польской PGNiG – СУПЕР ПРИБЫЛЬ для Газпром Экспорт. Александр Фролов и Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
«Газпром» обратился в арбитражный суд Стокгольма с требованием повысить цену на газ для Польши задним числом — с 8 декабря 2017 года и с 9 ноября 2020-го. Председатель правления польского газового монополиста PGNiG Павел Маевский назвал иск совершенно необоснованным, отметив, что компания готова «продемонстрировать это в Арбитражном суде». Заявки «Газпрома» на повышение цены были поданы в ответ на запросы польской компании о ее снижении.
тоже интересно- нефть дорожает, рубль дешевеет. может когда нефть станет дешеветь рубль станет укрепляться?
Рубль станет укрепляться кoгда ТЫ
и ВСЕ
начну рабoтать и сoздавать ТOВАРЫ
т.е никoгда
а это кто тебе сказал? мыслю путин