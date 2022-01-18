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Ответный Ход: иск Газпром Против польской PGNiG – СУПЕР ПРИБЫЛЬ для Газпром Экспорт

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Ответный Ход: иск Газпром Против польской PGNiG – СУПЕР ПРИБЫЛЬ для Газпром Экспорт. Александр Фролов и Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
«Газпром» обратился в арбитражный суд Стокгольма с требованием повысить цену на газ для Польши задним числом — с 8 декабря 2017 года и с 9 ноября 2020-го. Председатель правления польского газового монополиста PGNiG Павел Маевский назвал иск совершенно необоснованным, отметив, что компания готова «продемонстрировать это в Арбитражном суде». Заявки «Газпрома» на повышение цены были поданы в ответ на запросы польской компании о ее снижении.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YQwSzfB1uHs
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