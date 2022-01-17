Этот день в разных странах мира отмечается как День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей (Kid Inventors’ Day). Символично, что для такого праздника выбран день рождения одного из выдающихся американцев – государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin, 1706-1790). Он своё первое изобретение – пару ласт для плавания, которые надевались на руки, изобрел в возрасте… 12 лет!

Перчатки… без пальцев, бумажный пакет с квадратным дном, калькулятор, батут, костюм для реабилитации пациентов с переломом позвоночника, водные лыжи, меховые наушники, новое транспортное средство для города – смесь велосипеда и гироскутера, зарядное устройство на водороде для ноутбука фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля – все это появилось в нашей жизни благодаря научным достижениям юных изобретателей. Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков становятся авторами различных изобретатений.

В России дети с креативным мышлением живут, учатся и творят по всей стране. Например, трехколесный электровелосипед «Копитрайк» уже ездит по улицам Сыктывкара. Этот экологически чистый транспорт (на аккумуляторе), движется со скоростью до 25 километров в час, у него легкий вес и полное отсутствие выхлопов. Создал чудо-машину ученик местной средней школы Александр Ярушин.

В Тюмени подросток Иван Савенков с товарищами создал мобильное приложение для изучения таблицы Менделеева в школах (в дополненной реальности). «Это не единственный наш проект. Совсем недавно вместе с ребятами из VR-квантума мы разработали мобильное приложение Mendeleev AR, которое заменит большую настенную таблицу Менделеева в каждой школе. Я долго думал, как сделать так, чтобы детям было интересно ее учить, и мы придумали», – рассказал юный изобретатель.

Приложение работает даже офлайн – главное, навести его на QR-код карты (код отображен на специальной планшетке), и на экране смартфона появится информация обо всех элементах таблицы, плюс пять интересных фактов про каждый элемент. В дальнейшем в приложении появится интерактив: виртуальные лабораторные работы, виртуальные экскурсии по химическим лабораториям.

«Это позволит активно использовать приложение в сельских школах, где нет специального химического оборудования для лабораторий, – уточняет Иван. – Кроме того, наша цель достигнута, – в таком виде таблица усваивается намного лучше: это нам подтвердили и школьники, и учителя, тестировавшие наше приложение».

Артем Голенко из «Детского экологического центра» в подмосковной Кашире сконструировал руку для робота, которой под силу выполнение сложных задач. Пальцы руки выполнены из листового пластика и соединены проволокой. Ладонь руки и запястье – деревянные. Управляется роборука двумя сервомоторами. Она умеет не только шевелить пальцами, но и хватать и удерживать предметы. Примечательно, что эта модель уже входит в комплектацию робота, установленного в «Детском экологическом центре». Робот-гид «рукой» раздает буклеты, открытки, памятки, необходимые в работе музейного экскурсовода.

– Аэроглиссер имеет возможность доставлять на тросе спасательные средства тонущим людям в удаленные и труднодоступные места, – пояснил школьник.

Робот-переводчик MORSEprinter – его придумал и создал Сергей Журавель из Орехово-Зуевской школы № 16, он стал местной достопримечательностью. Уникальность машины в том, что она распознает слова из азбуки Морзе и печатает их на бумаге. В ее основе – программируемый блок и конструкция, собранная из набора Lego Mindstorms.

Как поясняет юный автор изобретения Сергей, при наборе букв с помощью кнопки издаются звуковые сигналы ввода, печатается буква на бумагу, и после нужная буква выводится на экран. Этот принтер может напечатать текст на английской раскладке при помощи азбуки Морзе. Устройство будет полезно на военных и гражданских судах.

Зарядное устройство на водороде для ноутбука разработали ребята в Ставрополье. Команда школьников из краснодарского Кванториума Минпросвещения в составе Ильи Сухарева, Эмилии Джабраиловой, Эмилии Виль разработали устройство, переносную зарядку для ноутбкука, которая работает на основе водородных батареек.

Главная задумка – создать такой гаджет, в котором можно последовательно соединить четыре водородных топливных элемента и получить оптимальное напряжение для питания одного ноутбука и одного смартфона одновременно. И сделать так, чтобы с его помощью можно полностью подзарядить эти устройства. Прототип уже есть, и такая «зарядка» вполне работает. В будущем она может пригодиться для людей, которые отправляются в длительные походы, где нет электричества, замечают ребята.

В планах у них сделать зарядку еще более «умной», поставить датчики утечки водорода, полностью автоматизировать подачу и сброс водорода, написать программу для контроля уровня топлива.

«Работа, расширяющая возможности раскрытия талантов у детей, многогранна и пронизывает все образовательные ступени. Выстраивается она так, чтобы ребенок на любом этапе мог включиться в интересующие его проекты, получить любые дополнительные знания по предметным областям, – рассказали «Российской газете» в министерстве просвещения. – Это комплекс мер, включая поддержку олимпиадного и конкурсного движения, кружков и секций. Особое влияние на эти процессы оказывает и масштабная инфраструктурная работа в рамках национального проекта «Образование». Такие проекты как, например, создание детских технопарков «Кванториум» и «Точек роста», оснащенных современных школьных пространств и кабинетов в сельских школах и малых городах для изучения информатики, ОБЖ, предметной области «Технология». Изучая предметы с современной техникой, тренажерами, лабораторным оборудованием, заметно повышается и интерес, и мотивация к учебе, создавая почву для таких замечательных школьных проектов и разработок, которые, как мы видим, сегодня уже и применяются в реальной практике».

Девятиклассник Михаил Вульф из Новороссийска создал инновационный способ оповещения о ЧС. На изобретение учащегося Морского технического лицея подтолкнуло наводнение в Крымске. Система безопасности позволяет отправлять сигнал о чрезвычайной ситуации на домофон, который подключен к антенне, проводному радио или интернету. Изобретение уже заинтересовало МЧС и российских ученых.

Украинский школьник Сергей Лукьянов в 17 лет разработал новый метод лечения косоглазия с помощью 3D-очков и компьютерной программы. Зрительное отклонение корректируется в процессе игры. Технология была награждена серебряной медалью на INFOMATRIX-2014 в Бухаресте.

В 2019 году на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» Александр Горбатов из Челябинска представил уникальное изобретение для определения качества воды с помощью мобильного приложения. Датчики, встроенные в смартфон, дают полную информацию по кислотности, солям и нитратам.

10-летняя москвичка Анастасия Родимина, придумала новый способ печатной графики – фрактальную «энергоинформационную монотипию». Как писал тогда «Московский комсомолец», с обычной монотипией («кляксографией») юную изобретательницу познакомил дедушка. Это такой способ получения изображения, когда на бумагу или другую поверхность наносится краска, а затем с неё делается отпечаток. Иногда художники дорисовывают такие узоры, но Настя пошла своим путём: она изобрела новый способ доработки монотипии при помощи накладывания на неё аппликации с последующим облучением солнечным светом.

Оформить заявку на изобретение в Роспатент девочке помог дедушка, который также выступил в качестве соавтора. Изобретение проходило экспертизу больше года. По словам родственников, им уже заинтересовались крупное рекламное агентство и клиника нервных болезней. Способ, придуманный Настей, врачи предлагают использовать как средство арт-терапии для психокоррекции личности.

До Насти самым юным изобретателем в России считался 11-летний Владислав Корень из города Ангарска Иркутской области. Он успешно запатентовал игрушечную автостраду нового типа.

Школьник из Улан-Удэ Тумэн Шаракшанэ – ученик десятого класса школы № 19 – изобрёл «искусственную руку». Тумэн так описал действие своего «прибора»: «У меня всего восемь команд и три сервопривода. Первая команда сжимает большой палец, вторая – указательный, третья разжимает большой, четвёртая – указательный. Пятая сжимает три пальца (так как мы не часто их используем, решил одинаково сделать), шестая разжимает. Восьмая сжимает всю руку».

Тумэн, работая над изобретением, надеется, что оно сможет быть полезным для людей-инвалидов: «Есть такие руки, но большинство из них сделано так, что они от мускулов человека работают, стоят порядка 18 тысяч долларов. Не у каждого есть такие деньги. Хочу так, чтобы для людей было, чтобы они смогли почувствовать себя нормальными, полноценными людьми»…

Уральский мальчик Даниил Шостин в свои 13 лет изобрёл уникальный конструктор «Квинт», который помогает развивать память и моторику не только у здоровых детей, но и у умственно отсталых малышей. Конструктор состоит из двух видов деталей, уникален он тем, что эти детали имеют пятьдесят способов крепления.

– Прилавки магазинов игрушек завалены китайскими конструкторами и игрушками, но настоящих развивающих игр нет. Я решил создать такую игру, полезную и весёлую. С помощью этих деталей можно сделать что угодно – от силуэта человека до маскировочной сетки, – рассуждает юный изобретатель.

«Квинт» протестировали на детсадовской ребятне, дети были просто в восторге от занятной игрушки. Даже отставшие в развитии от сверстников детки могли воспроизвести силуэт зверушки или человечка.

Юный изобретатель из Армавира Павел Курбацкий создаёт полезные вещи для слабовидящих и незрячих людей. Несмотря на юный возраст (Павлу всего 17), он уже победитель множества конкурсов, среди которых конкурс МГТУ имени Баумана.

Свой первый проект для слабовидящих людей Павел осуществил в 14 лет. Это был электронный градусник. Определив температуру тела, устройство вибрирует. Например, когда человек здоров, сначала прибор вибрирует три раза, делает небольшую паузу, затем вибрирует шесть раз, после очередной паузы – ещё шесть. Получается 36 и 6. Вдохновлённый успехом, Павел сразу же приступил к новой разработке. Очередная идея посетила юного изобретателя, когда он гулял по городу.

– Чтобы слабовидящему человеку пройти от дома до булочной, ему приходится сталкиваться с массой препятствий и опасностей как на проезжей части, так и на тротуаре, – рассказал он.

«Ультразвуковой фонарик» показался изобретателю недостаточно совершенным. И правда, прежде чем сделать шаг, человеку необходимо просканировать почти всё пространство около себя. И тогда в голову подростка пришла мысль модернизировать обычную трость.

Это уникальная электронная трость-поводырь. Её особенность в том, что у неё три области сканирования: на уровне стопы, пояса и головы. Когда слабовидящий или незрячий человек подходит к препятствию, трость подаёт звуковой сигнал, предупреждая о том, сколько шагов осталось до преграды. Помимо прочего, в неё встроен модуль GPS-навигации. Достаточно зажать определённую кнопку, назвать адрес — и трость приведёт вас в нужное место…

Школьники из России успешно участвуют в международных выставках юных изобретателей, становились победителями и призёрами в Индонезии, Индии, Японии, на острове Бали, Тайване.

Юных изобретателей в России — тысячи. Многие из них доводят свои фантазии до воплощения, участвуют в областных и всероссийских конкурсах. Некоторым удаётся зарегистрировать патенты на свои детские придумки.

Я лично живу в подмосковном Жуковском, известном российском авиаграде.

Много лет у нас проводится МАКС. Летом прошлого года впервые состоялся Детский авиационно-космический салон. Юные авиамоделисты показали свои действующие модели самолётов. Сами придумали и изготовили! Принято решение о том, что ДАКС будет проводиться ежегодно. Есть интерес у детей к авиации – есть у неё будущее!

С международным Днём детских изобретений! Хочется пожелать ребятам не терять с возрастом тяги к научному творчеству!





