Концерт пианиста Рудольфа Керера (1992)
Концерт пианиста Рудольфа Керера. В программе Соната для фортепиано № 14 до-диез минор, соч. 27, № 2 Л.Бетховена, Соната для фортепиано № 7 си-бемоль мажор, соч. 83 С.Прокофьева, произведения Ф.Шопена, Ф.Листа, Р.Вагнера, Э.Грига.
Трансляция из Концертного зала им. П.И.Чайковского.
Студия музыкальных и развлекательных программ Телерадиокомпании “Останкино” 1992
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