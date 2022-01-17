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Гайдаровский Форум 2022: как нащупать Углеродный След и найти Цели Устойчивого Развития России

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Гайдаровский Форум 2022: как нащупать Углеродный След и найти Цели Устойчивого Развития России. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция России в области экономики, проводится с 2010 года. Названа в честь российского либерал-реформатора Егора Гайдара. Уже одни названия организаторов этого форума взывают здоровое недоумение .
Я например не способен понять что такое в наше время «народное хозяйство» в России 30 лет частная форма собственности на средства производства. Есть и другие виды собственности, но понятия «народная» нет. После реформ РАО ЕЭС частными стали даже многие электростанции и у наших портов частично владельцы и так далее  Какое такое народное хозяйство?  И целая академия при нем ?
Экономическая политика Гайдара это годовая инфляция в 600% для чего создан институт его имени? Ассоциация инновационных регионов это как понять? В России имеются некие инновационные регионы, а в остальных лаптем щи хлебают? Очень странная компания на мой взгляд.  

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lBbMcpeBKj4
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