Гайдаровский Форум 2022: как нащупать Углеродный След и найти Цели Устойчивого Развития России
Гайдаровский Форум 2022: как нащупать Углеродный След и найти Цели Устойчивого Развития России. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция России в области экономики, проводится с 2010 года. Названа в честь российского либерал-реформатора Егора Гайдара. Уже одни названия организаторов этого форума взывают здоровое недоумение .
Я например не способен понять что такое в наше время «народное хозяйство» в России 30 лет частная форма собственности на средства производства. Есть и другие виды собственности, но понятия «народная» нет. После реформ РАО ЕЭС частными стали даже многие электростанции и у наших портов частично владельцы и так далее Какое такое народное хозяйство? И целая академия при нем ?
Экономическая политика Гайдара это годовая инфляция в 600% для чего создан институт его имени? Ассоциация инновационных регионов это как понять? В России имеются некие инновационные регионы, а в остальных лаптем щи хлебают? Очень странная компания на мой взгляд.