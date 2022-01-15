Евгений Носов. В чистом поле за проселком. Радиоспектакль
Евгений Носов. В чистом поле за проселком. Радиоспектакль
Инсценированный рассказ.
Неуютно стало в селе Серпилки, когда умер кузнец Захар. Не хватало веселого перезвона молотков. Но как-то глухим темным вечером снова послышался стук молотков. Это работал в кузнице подросток Аполошка с братом Митькой. И стало понятно, что старое, всеми уважаемое и так необходимое в деревне ремесло будет "жить" и дальше…
По одноименному рассказу.
Автор инсценировки Меликсетова Екатерина.
Режиссер Киселева Надежда.
Автор музыки Романычев Владимир
#Радиотеатр
В ролях: От автора – Охлупин Игорь; Дед Квадрат – Сергачев Виктор; Денис Иванович – Невинный Вячеслав; Аполошка – Курьянова Татьяна; Митька – Горюнова Анна; Варвара – Понярская Ирина
Год производства: 1989