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Евгений Носов. В чистом поле за проселком. Радиоспектакль

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Евгений Носов. В чистом поле за проселком. Радиоспектакль

Инсценированный рассказ.
Неуютно стало в селе Серпилки, когда умер кузнец Захар. Не хватало веселого перезвона молотков. Но как-то глухим темным вечером снова послышался стук молотков. Это работал в кузнице подросток Аполошка с братом Митькой. И стало понятно, что старое, всеми уважаемое и так необходимое в деревне ремесло будет "жить" и дальше…
По одноименному рассказу.
Автор инсценировки Меликсетова Екатерина.
Режиссер Киселева Надежда.
Автор музыки Романычев Владимир

#Радиотеатр

В ролях: От автора – Охлупин Игорь; Дед Квадрат – Сергачев Виктор; Денис Иванович – Невинный Вячеслав; Аполошка – Курьянова Татьяна; Митька – Горюнова Анна; Варвара – Понярская Ирина

Год производства: 1989 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RGvGZv1jWg8
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