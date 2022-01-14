Как Польша "избавилась" от российского газа



Год конец года экспортный отрезок газопровода «Ямал — Европа» прекратил функционирование. Российский природный газ перестали подавать на запад через пункт приема Мально 21 декабря в 6 часов утра. И тишина.

Английская пресса вскользь упомянула эту тему, чтобы помочь спекулянтам взвинтить цены. Российская — преисполнилась радости по поводу того, что Польша перестала выступать транзитной страной, а, значит, не сможет шантажировать Россию перекрытием вентиля. В Польше пропагандистские СМИ лишь сбивчиво объясняли, почему то, что газ не идет, это для нас хорошо. Еще недавно они объявляли, что как бы там ни было, «„Газпром" от Ямала не откажется». Что же, бумага все стерпит, объем интернета в этом плане неограничен.

Однако «Газпром» от него отказался, хотя не полностью. Газопровод прекратил работу лишь на входе в Германию, и лишь ненадолго. Российский концерн выполняет договорные обязательства, пользуясь двумя точками входа трубопроводов в Польшу: «Дроздовичи» (с Украины) и «Кондратки» (из Белоруссии). Через них газ продолжает подаваться, хотя основной объем поставок идет через Украину, а через второй упомянутый пункт направляется лишь малая доля тех объемов, которые поставлялись по этому маршруту ранее. В некоторые дни и Мально, и Кондратки сырья не дождались.

Таким образом спокойно, без лишнего шума испустила дух крупнейшая российская инвестиция в Польше. Крупнейшая и единственная. Что мы увидим, если взглянем на карту иностранных инвестиций в нашей стране? Больше всего денег, 207 миллиардов злотых (примерно 45,7 миллиардов евро, — прим.пер.), пришло из Голландии. Естественно, это главный центр регистрации глобальных концернов. На втором месте находится Германия со 163 миллиардами злотых (36 миллиардов евро, — прим.пер.). Понятно, немецкий капитал. Третий по размеру инвестор — это европейская «отмывочная», Люксембург.

На их фоне со своим жалким миллиардом злотых инвестиций Россия теряется. Миллиард — это как раз «Ямал», ведь все остальное, всех российских инвесторов, которые хотели вложить в Польшу свои деньги, мы успешно прогнали. Капитал мы, может, и прогнали, но от российского газа нам избавиться не удастся, хотя транзит через польскую территорию остановился, а скоро остановится и импорт из России.

Между тем тот же самый российский газ идет к нам из Германии. Да, с запада. Когда приостановили экспорт через Польшу, сразу же запустили импорт с западного направления. Почему? Все просто. Специалисты прекрасно это понимают, но простым людям довольно интенсивно пудрили мозги, поэтому здесь потребуется небольшое объяснение.

В течение нескольких лет использовался трюк с «виртуальным реверсом». Газ, шедший из России на экспорт, фактически получала Польша (подобный механизм даже в большем масштабе использовала Украина), но официально (виртуально) он пересекал польскую границу и возвращался к нам в качестве немецкого. Таким образом доля российского газа в импортном пакете Польского нефтегазового концерна, который практически выступает у нас монополистом, снижалась. Можно было вручить себе медаль, но сырье все равно приходило из России. Когда транзит остановился, колдовать стало не с чем. Мы увидели, что представлял собой «виртуальный реверс», какие последствия несло использование этого трюка.

Нам нужен реальный природный газ, а не цифры в таблицах или в счетах, и этот газ требуется импортировать. Откуда? Ближе всего — Германия. А откуда у Германии на восточной границе газ? Пожалуй, очевидно: все это время «Северный поток — 1», который был запущен больше 10 лет назад, работал на полную мощность и даже больше. С пунктом приема Мально его соединяет газопровод OPAL.

Выводы будут довольно неутешительными: то, что нам приходится закупать российский газ в Германии, говорит об окончательной утрате Польшей ее транзитной позиции, которая порой становилась проклятием, но зачастую служила нам козырем. Стоит, пожалуй, побороться за то, чтобы выгода, которую мы можем извлечь из географической позиции, перевешивала связанные с ней минусы. Иначе газопровод «Ямал — Европа» превратится в никому не нужную трубу, которая лишь порождает затраты. Ну, что же, такой у нас был каприз, так нам заблагорассудилось, и нас не волнует, что нечто требует вложения денег, но не приносит дохода.

(с) Анджей Щенсняк

https://inosmi.ru/politic/20220114/251293688.html – цинк

https://myslpolska.info/2022/01/12/jamal-zamarl/ – оригинал на польском

