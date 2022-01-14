Главная » Видео, История, Творчество

Александр Лазарев. «Легенды кино»

76 0

Он родился в ленинградской коммуналке на Васильевском острове и помнил, как в блокаду ради того, чтобы согреть их с мамой, отец сжег свою любимую скрипку. Это были его первые уроки любви от родителей. Он смеялся вместе с одноклассниками, когда те дразнили его Гулливером. А к пятому классу вырос уже до метра 90. И как самый настоящий добрый великан помогал всем, чем мог и никогда ни на кого не обижался. В десятом классе случайно прошел отбор в школу-студию МХАТ и также, по воле случая был принят в театр имени Маяковского, где встретил любовь всей своей жизни. Как актер учил искренне любить с экрана? Что писали о постановке с его участием журналисты «Нью-Йорк таймс»? И как он стал основателем новой театральной династии? «Нелюбопытный», как шутили о нем друзья и знакомые. Верный всю жизнь единственной женщине и одной сцене. Александр Лазарев.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Мы в социальных сетях:

https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EEzN-EkUDcw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 25 июля 2019
Человек, превзошедший Суворова. Генерал Пётр Степанович Котляревский
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
Царское село. Метро для Императора
По новостям и событиям: "Пирамида"

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru