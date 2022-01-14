Александр Лазарев. «Легенды кино»
Он родился в ленинградской коммуналке на Васильевском острове и помнил, как в блокаду ради того, чтобы согреть их с мамой, отец сжег свою любимую скрипку. Это были его первые уроки любви от родителей. Он смеялся вместе с одноклассниками, когда те дразнили его Гулливером. А к пятому классу вырос уже до метра 90. И как самый настоящий добрый великан помогал всем, чем мог и никогда ни на кого не обижался. В десятом классе случайно прошел отбор в школу-студию МХАТ и также, по воле случая был принят в театр имени Маяковского, где встретил любовь всей своей жизни. Как актер учил искренне любить с экрана? Что писали о постановке с его участием журналисты «Нью-Йорк таймс»? И как он стал основателем новой театральной династии? «Нелюбопытный», как шутили о нем друзья и знакомые. Верный всю жизнь единственной женщине и одной сцене. Александр Лазарев.
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