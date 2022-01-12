Зима, снег, мороз, катание с горки, дворовый хоккей, лыжи и санки. Всё это настолько прочно является частью нашей жизни, что нам порой даже трудно себе представить, что может быть как-то иначе, а если зимой начинает идти дождь, мы тут же чувствуем некий дискомфорт.



Зимние забавы Зимние забавы

Оно и понятно, период глобальных перемен во все времена был тяжелее периода стабильности. Так же тяжёлое душевное состояние многих людей, вызванное зимним дождём, вполне может являться отголоском недавней трагедии прошлого. Но это не точно.

Наверное, ни для кого не секрет, что в наше время, примерно половина жителей Земли, за всю свою жизнь ни разу не видели снега, лето круглый год, для них вполне естественная ситуация. А давайте зададимся вопросом, а всегда ли была зима? Ну, или всегда ли она была такой, как мы привыкли её видеть, со снегом и морозами? А что если я Вам скажу, что ещё совсем недавно, всего, каких-то 200 лет назад, снега и мороза вообще не знал ни один житель земли. Лето, было единственным временем года для всех.

О том была смена климата или нет, конечно, можно много спорить, но вопреки расхожему утверждению, в споре истина не рождается. При этом академическая наука, не отрицает факта смены климата в прошлом, правда задвигает она это событие в глубокую древность. Однако давайте разберём те факты, какие у нас есть и сделаем трезвые выводы.

Самый первый и довольно-таки весомый аргумент это скульптуры и картины прошлого, на которых персонажи изображены в лёгкой летней одежде в туниках, сандалиях и на колесницах, и нет ни одной скульптуры, на которой персонаж был бы увековечен в шубе, с лыжами или санками, или хотя бы в пальто. При этом если посмотреть на скульптуры XX века, то мы увидим персонажей одетых в узнаваемые в пальто или полушубки.

Тут конечно можно сказать, что в старину мода была другая, но давайте посмотрим на моду ХХ века. Видим пиджаки, шапки, кепки.



Мода ХХ века Мода ХХ века

Теперь давайте посмотрим на моду XVII-XVIII века, видим такие же, только лишь с небольшими отличиями, пиджаки, шапки, кепки.



Мода XVII века Мода XVII века

Как-то не сходится: в ХХ веке, скульптуры изображают в одежде, по моде 20 века, а в XVII-XVIII веках, персонажей скульптур делают практически голыми, в то время, как по моде того времени, одежда принципиально не отличалась от современной. Друзья, если кто-то видел старинную скульптуру в шубе, пальто, шапке-ушанке, или на санях, а не колеснице, то прошу написать об этом в комментариях.

Второй аргумент, это переделка храмов из так называемых «летних» в тёплые. И это касается не только церквей. Сохранилось очень много зданий, эксплуатация которых не была предусмотрена в зимнее время. По переделкам храмовых построек, на Youtube-канале “Неофициальная История”, в общей сложности вышло более 40 фильмов, так же есть множество статей на нашем сайте, в которых эта тема разбирается на конкретных примерах. Поэтому сейчас, чтобы не повторяться, скажу буквально в двух словах.

При переделке, в кирпичных стенах старинных зданий, пробивались каналы дымоходов, для обустройства отопления, а так же делались скатные крыши. Эти пробитые дымоходы, очень хорошо видно, например, на заброшенных церквях. И если с пробитыми дымоходами для печей, более-менее всё ясно, то по скатным крышам, хочу немного пояснить. Дело в том, что для защиты от дождя, достаточно плоской крыши с минимальным уклоном, чтобы стекала вода. Скатная крыша, в привычном для нас виде, нужна именно для того, чтобы на ней не скапливался снег, так как снег имеет приличную массу и может проломить крышу.

Сравнение с современными пятиэтажками не подходит, ибо плоская крыша у современных зданий выполнена из бетонных плит, с напряжённой арматурой. Эта конструкция гораздо сложнее и дороже скатной крыши, которая выполнена из простых досок. И так как штробы, для скатной крыши, пробивались в уже готовой стене, то становится ясно, что изначально скатная крыша вовсе не предусматривалась проектом, точно так же как и печное отопление. О том, почему это ни как не связано с забывчивостью строителей, мы подробно разбираем в каждой статье про храмы.

Наконец третьим аргументом, за смену климата, являются полезные ископаемые севера, а если точнее, то нефть и газ. Существуют разные теории происхождения нефти и газа на севере, однако самый простой способ получения газа метана — это разложение органики, то есть её гниение того, что раньше было живым. При естественном гниении органики, газ метан получается буквально уже через несколько дней, а учитывая, что газа на севере очень много, то можно себе представить, сколько там органики было.

Кажется немыслимым, чтобы столько органики выросло в условиях вечной мерзлоты, значит, в прошлом климат в том регионе был более тёплый. Естественно, официалы будут говорить нам о миллионах лет, прошедших после смены климата, или что Западно-Сибирская плита за эти миллионы лет приползла на север, так сказать своим ходом. Однако повторюсь, газ из органики начинает выделяться уже через несколько дней, для этого не нужны миллионы лет. Более того, в вечной мерзлоте, органика гнить не будет, и газ не станет выделяться. То есть газ образовался ещё до того, как всё замёрзло, что собственно и подтверждает нашу версию катаклизма, которую мы излагаем в статье «Был ли потоп? И при чём тут кислотные дожди?»

Чтобы вообще понять, за счёт чего существуют климатические зоны, нам нужно выяснить, каким образом в наше время регулируется температура на земле. Самый первый и очевидный вопрос: почему за миллионы лет истории Земли, она всё ещё не нагрелась под действием солнечного света и собственной вулканической активности, или наоборот не остыла полностью? Ведь если применительно к Земле, учитывать только лишь теорию термодинамического равновесия, когда приход тепла равен его расходу, мы получим картину, при которой, под солнечным светом нагревается небольшой участок поверхности, а в охлаждении Земли принимает участие вся площадь её поверхности. Потому что территория, нагреваемая солнечным светом, в разы меньше площади поверхности Земли, которая не нагревается, а остывает.

Тут нужно понимать, что при современной, прозрачной атмосфере, нагрев поверхности земли далеко не равномерный, и нагрев тем больше, чем более прямой угол между солнечным светом и поверхностью. То есть максимальный нагрев будет на экваторе, а на полюсах он практически равен нулю. При этом тепло отдаёт вся поверхность, даже та её часть, которая на солнечной стороне.

Для примера, кто из нас не обжигался горячим чаем или кофе? А есть кто-то, кто не чувствовал холод, когда ел мороженое? Это явление в физике называется теплопередача. А кто из нас в детстве не запекал картошку в костре? Даже когда открытого огня уже не было, от углей всё ещё исходил очень сильный жар, и мы чувствовали этот жар на расстоянии.

Это явление в физике называется тепловое излучение. И эти два явления и есть пути отдачи тепла Землей в атмосферу. Атмосфера нагревается за счёт теплопередачи от поверхности и за счёт излучения.

И вот тут самое интересное, такими темпами, атмосфера Земли давно бы нагрелась до сотен и тысяч градусов, если бы не одно но. Атмосфера Земли, в свою очередь, сама излучает тепло в космос, причём даже с солнечной стороны, а учитывая, что площадь атмосферы, гораздо больше площади поверхности Земли, то тепло в атмосфере просто не задерживается. Таким образом, баланс нагрева и остывания атмосферы, склоняется в сторону её основания, а в комплексе с поверхностью Земли, получается равновесие. Очень шаткое и хрупкое, но равновесие.

Причём это само регулируемое равновесие. Ведь что происходит, когда вещество нагревается? Оно расширяется. Поэтому, если атмосфера чрезмерно нагревается, то она так же расширяется, следовательно, увеличивается площадь излучения, а когда атмосфера остывает, то она сжимается, уменьшая площадь излучения.

Однако, если на поверхности земли, итоговая температура людей не устраивает, то они применяют очень простой способ уменьшения теплоотдачи поверхности Земли — теплица. В теплицах искусственно ограничивается теплопередача от поверхности земли и излучение в атмосферу.

А что если под теплицу поместить всю Землю, что тогда будет? Вот давайте вместе и подумаем. Повысится среднегодовая температура по всей поверхности Земли. Переходы между климатическими зонами станут более плавными. Грунт прогреется на большую глубину. Растают ледники и вечная мерзлота. За счёт повышения температуры, увеличится испарение воды из океанов, климат станет более влажным и равномерным по всей Земле. Прекратятся лесные пожары и пыльные бури, в пустынях станет возможным земледелие, а значит появятся новые территории для сельского хозяйства. За счёт увеличившегося испарения из океанов, их уровень понизится, так же открыв новые территории.

И это всё реальность, ведь такое уже было в прошлом. Вы конечно спросите, а куда денется вся испарившаяся из океанов вода? Так всё просто — водяной пар почти в 1,7 раза легче воздуха, следовательно, он поднимется в верхние слои атмосферы, образовав там слой пара. Даже в Библии, на второй день творения, описывается небо, разделяющее воду:

«И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.» /Книга Бытия 1:7,8/

Водно-паровой слой, который образуется в верхних слоях атмосферы, будет задерживать вредный ультрафиолет и солнечную радиацию, то есть на Земле, улучшаться условия жизни, снизится количество раковых заболеваний. Помимо этого, такое количество воды над атмосферой, приведёт к повышению собственно атмосферного давления, что в свою очередь приведёт к улучшению обмена веществ в организмах людей и животных. Таким образом, здоровье людей и животных улучшится, следовательно, увеличится продолжительность жизни. То, что люди и животные, в наше время, живут не в естественном для себя атмосферном давлении, говорит хотя бы тот факт, что нам нужна поваренная соль. О связи поваренной соли, осмотического давления и водно-парового слоя, мы подробно разбираемся в статье «Парниковый эффект. Это хорошо или плохо?» поэтому сейчас не буду повторяться.

Не трудно подсчитать, что если испарится вся вода из ледников Антарктиды, Гренландии и с горных вершин, а так же мирового океана, всего на 100 метров, то это увеличит атмосферное давление в 8 раз. Что интересно, но если уровень мирового океана понизится на эти самые 100 метров, то Берингов пролив исчезнет, Азия и Северная Америка соединяться широким перешейком. О чём, собственно и говорит академическая наука, что в прошлом эти континенты были соединены, правда официалы датируют это событие дремучей стариной.



Беренгия Беренгия

Таким образом, мы можем сделать весьма однозначный вывод, что в прошлом климат действительно изменился, причём изменился он совсем недавно, затопив города, которые люди уже успели построить и, принеся зимы на северные широты, так что даже в церквях пришлось обустраивать отопление.

Друзья, а теперь как говорится в качестве информации к размышлению, позвольте задать вам такой вопрос: как вы думаете, почему в народных преданиях солнце называется красным, а лес тёмно-синим? Про версию красный, значит красивый, я знаю, но мне интересно Ваше мнение о красном солнце и синим лесе, относительно смены климата. Уверен, если Вы внимательно читали статью, то получили ответ на этот вопрос.



Красное солнце Красное солнце