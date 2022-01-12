Первый город на Земле: тайна Аркаима. «Улика из прошлого»
В июне 1987-го археологическая экспедиция Челябинского университета делает находку, которую многие позже сравнят с открытием Генрихом Шлиманом античной Трои. Более того, останки загадочного города Аркаим довольно скоро породят версии о том, что на Южном Урале обнаружена колыбель славянской цивилизации. А если это так, то история России может быть на несколько тысяч лет древнее, чем предполагалось, Ведь Аркаим существовал между 20-м и 16-м веками до нашей эры, то есть, в одно время с Египетским и Вавилонским царствами.
Вместе с историками программа «Улика из прошлого» попытается понять, действительно ли колесо изобрели именно наши предки с южного Урала? В ходе эксперимента нашей программы узнаем, какое смертоносное оружие помогало жителям Аркаима побеждать всех соседей, а собственное детальное расследование поможет нам понять, что общего у жителей древнего Аркаима со славянами. Кроме того, мы попробуем выяснить, почему в конце 80-х годов двадцатого века руины древнего города хотели уничтожить.
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Аркаим существовал между 20-м и 16-м веками до нашей эры
Да ты чё.
А дoказательства?