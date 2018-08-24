Аркаим — «Страна городов»

Огромный интерес всегда вызывает новая и неожиданная информация о древних цивилизациях, существовавших ранее на Земле. В 1987 году на Южном Урале, недалеко от горы Аркаим в Челябинской области планировали строительство Большого Караганского водохранилища для орошения засушливых степей. При предварительном обследовании местности, исследователи увидели в центре долины загадочные круги. Дальнейшие археологические раскопки, под руководством Геннадия Борисовича Здановича, обнаружили следы древней цивилизации, погибшей около 1700 — 1800 года до н.э., её назвали по местоположению — Аркаим. Это был древний город легендарной арийской расы, возраст которого более 40 веков, возраст Аркаима приравнивается к возрасту египетских пирамид фараона Хеопса. Это сенсационное открытие на Южном Урале остановило строительство Большого Караганского водохранилища, и в 1991 году территория памятника у горы Аркаим получила статус филиала Ильменского заповедника.

Около 4 тысяч лет назад жители этого таинственного места, по неизвестным причинам, внезапно покинули своё жилье, и поселение Аркаим сгорело и разрушилось, возможно, его сожгли сами жители, или оно погибло в результате вражеского нашествия.

Аркаим относится к поселению оседлых скотоводов среднего бронзового века. Вместе с некрополями памятники 25 городов Аркаима составляют Синташтинскую археологическую культуру Южного Зауралья и Северного Казахстана, для которой получены радиоуглеродные датировки XXI-XVIII века до н. э. Синташтинская культура демонстрирует очень высокий уровень металлургии и металлообработки меди и бронзы, большую концентрацию металлических предметов, в том числе оружия. Мнения учёных о предназначении города Аркаима разделились: одни считают, что Аркаим был древним святилищем, а другие – что это астрологическая обсерватория, как Стоунхендж. Можно с уверенностью утверждать, что уникальное городище играет важную роль в мировой истории.

Представление древних ариев о миропорядке наглядно отражено в золотой царской пекторали, найденной археологом Борисом Мозолевским в феврале 1971 года в большом скифском кургане, который местные жители называли Толстая могила . Он находится в 10 километрах от знаменитого скифского кургана Чертомлык, недалеко от Никополя. Золотые жгуты скифской царской пекторали разделяют окружающий мир концентрическими кругами на опасные и безопасные сферы обитания — отражая существующий миропорядок. Древняя цивилизация Аркаима включала в себя около тридцати посёлков, их постройки спланированы в виде свастики, возможно, это имело культовое значение. Свастический крест был ориентирован строго по сторонам света, имел два круга оборонительных сооружений, при построении окружностей использовалось правило золотого сечения. Два круга оборонительных стен, построенных концентрическими кругами, деревянный каркас стен был обмазан глиной. Интересно, что длина внутреннего круга поселений точно соответствовала географической широте древнего поселения! Ещё одна особенность этого места заключается в том, что Аркаим находится на той же широте, что и Стоунхендж в Англии, и курган Арджан на Алтае. Не исключено, что у древних астрономов эта широта являлась чем-то значительным.

Городище Аркаим было построено по предварительному плану радиально, примерно 150 метров был диаметр окружности всех городских построек. Внутри города, вплотную друг к другу в радиальном порядке дома с дверями на крышах. Об этом свидетельствуют найденные фундаменты 60 разрушенных домов, расположенных по кругу. Дома все одинаковые – судя по всему, особо богатых и особо бедных не было.

Вдоль внешней стены Аркаима проходил ров заполненный водой. По деревянным настилам можно было перейти ров и выйти из города. Жилища древних жителей Аркаима принадлежали отдельным семьям, и, видимо, каждая семья строила свой дом самостоятельно. Между домами в Аркаиме проходили улицы, хорошо спланированные уличные переходы, город был снабжён системой канализации и водоснабжения. По подземному рву шла подача воды в город, канализация шла по траншеям и сливалась за городской стеной в наружный защитный ров.

В каждом доме Аркаима был свой колодец, почти в каждом – плавильная печь, в которой из смеси медной и оловянной руды выплавляли бронзу и изделия из неё – инструменты, оружие, зеркала, украшения. Печи в Аркаиме были удивительной конструкции они были соединены с колодцем, и благодаря разности температур создавалась сильная тяга, что позволяло достигать высокой температуры плавления металла. Трудно сейчас представить, что древние жители Аркаима выплавляли металл в печи при высоких температурах в то время, когда в странах будущей Европы даже не знали о таком способе обработки металла.

Технология выплавки прочной бронзы была настоящим открытием Аркаима и дала мощный толчок развитию технологии и культуры, поэтому и вся эпоха называется «бронзовым веком». Иглы и рыболовные крючки изготовляли из кости, одежду – из кожи и ткани, которую сами делали из конопли. Питались в основном кашами, добавляли туда мясо диких и домашних животных, ловили рыбу в реке.

«Впервые именно ариями была создана та система хозяйства, к которой мы привыкли – крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Жители Аркаима возделывали землю, и земледелие приносило хорошие плоды — рассказывает Зданович, – на аркаимских огородах выращивали просо, лук, пшеницу и ячмень. Исследования археологов обнаружили продукты хранившиеся в сосуде и смогли восстановить примерный рецепт блюда. Оказалось, что древние аркаимцы питались сырой кашей, которую готовили из пророщенной пшеницы. Пророщенное зерно пшеницы перетирали в ступах и подавали вместе с мёдом, ягодами и травами. Это блюдо очень сытное и полезное, им можно наесться буквально с двух ложек. Найденные кости животных свидетельствуют о том, что в Аркаиме разводили лошадей, а крупный и мелкий рогатый скот, который пасли за первой городской стеной, дальше был ров. Им очень важно было окружить себя со всех сторон водой, города строили возле речки и обводили каналом, — поясняет Зданович,- видимо, это имело символический смысл».

Археологи обнаружили не только жилые помещения, но и гончарные мастерские, кузницу, и мастерские по выплавке бронзы и обработке камня. До сих пор вызывает удивление мастерство и высокий технологический уровень обработки бронзы и камня. В центре древнего Аркаима была расположена площадь, где, по утверждению археологов, проводились религиозные обряды и мистерии. На участке прямоугольной формы найдены, выстроенные в особом порядке, места для ритуальных костров. О развитости религиозного культа свидетельствуют найденные кости жертвенных животных и керамические изделия с изображением символа древнего бога солнца.

Символикой здесь пронизано всё, от орнаментов из свастик на керамике до самого города, построенного разом по единому плану – и при этом никаких рисунков, изображений богов, никаких надписей. Это была бесписьменная культура устного слова. Тем не менее, о силе исторической памяти этой культуры говорит уже то, что когда они уходили, сжигая свой город, а потом, через поколение, возвращались, то всё восстанавливали, как было, каждый колодец, каждый столб ставили на то же место. И так несколько раз подряд. Изучение материалов, полученных в результате археологических раскопок в Аркаиме, потрясло учёных. Было выдвинуто предположение, что это древняя цивилизация ариев, которая могла быть родоначальницей русской нации. Тайной остается не только широкие познания древних поселенцев в астрологии, но и в математике.

О древней цивилизации, существовавшей в Аркаиме сложено много легенд, многие исследователи считают Аркаим колыбелью ариев, местом, откуда арийские племена разошлись по земле. Индийские жрецы считали Аркаим городом-обсерваторией, где проживали в древности благородные Арьяварта. Об этом городе знали и давно искали, но, видно, не хотела родина ариев, чтобы её нашли. Уральские казаки знали об этом тайном месте, но хранили тайну, считая его сокровенным мистическим местом. Судя по раскопкам, Аркаим был очень красивым городом, дома были построены из крупного сырцового кирпича, высушенного на воздухе без обжига. Кирпич делали из глины смешанной с мелкой соломой (саман) и некоторым количеством навоза — это нетеплопроводный материал для стен жилых домов и хозяйственных построек. Стены домов и городских башен в Аркаиме раскрашивали, поэтому город был разноцветным.

При раскопках в Аркаиме были найдены человеческие останки, по которым удалось воссоздать облик жителя древнего поселения. Жители Аркаима были представителями европеоидной расы. Даже захоронения попадаются престранные – мужчина и женщина лежат обнявшись, при этом в руке у женщины боевой топор, занесённый над головой мужчины. Впрочем, обычно хоронили на боку — в позе «спящего» или «эмбриона», то ли намекая на новое рождение, то ли на то, что смерть – это сон.

Все поселения Аркаима построены по принципу звездного неба, согласно знакам зодиака. Именно отсюда арии разошлись по всей индоевропейской территории. Летописи утверждают, что где бы ни появились посланники Аркаима, они приносили с собой знания, религиозную культуру, просвещение, добро и процветание. Древние арии были духовными, религиозными просветителями и при знакомстве с другими народами они передавать знания, религиозные обряды и традиции, призванные защитить народ и стада от вымирания, а посевы — от неурожая. Благодаря своим знаниям, умениям и владениям уникальными, по тем временам, технологиям, арии часто занимали высокое положение в обществе. Во времена существования Аркаима, и в период расселения арийцев в северной Индии был впервые записан на ведическом санскрите устный эпос древних ариев — Риг-Веда — самая древняя часть Вед, в которой совсем нет черт буддизма. Позднее в Древней Персии были записаны священные тексты Авесты, и возникло учение Заратуштры, привнесённое ариями. Согласно выводам учёных, исследовавших находки, обнаруженные археологами во время раскопок, Аркаим простоял на территории Южного Урала около 300 лет. На территории Сибири и Южного Урала были найдены развалины ещё нескольких городов, подобных Аркаиму, археологи нарекли эти находки «Страной Городов». Сразу же возникло предположение, что именно эти места и есть знаменитая страна Аррата, из которой, согласно древним легендам, вышли предки шумер!

Все арийские жрецы были искусными целителями, знали лечебные свойства множества трав и растений, знали магические чудодейственные заклинания и молитвы Риг-Веды, за это их называли кудесниками.

На ведическом санскрите: Куд, кудати, кудат, кудда, куддата = cud,cudati,cudat, cud-da, cud-data — просить, побуждать, подстрекать, помогать, ходатайство по просьбе. Кудаяти — codayati — ускорить просьбу, вызывать быстрое действие, побуждать, подстрекать, (RV.)(родственные слова в др. рус. яз.: КУДО – чудо, кудесы – чудеса, кудесник. КУДЪ – вождь; в рус. яз.: кудесничать). Куд, кудайати – kud, kudaiati — лгать (родственные слова в др. рус. яз.: КУДО – чудо, кудесы – чудеса, кудесник. КУДЪ – вождь). Кудесники-целители Аркаима носили белые одежды, эта традиция передалась и другим народам, например, друидам, которые тоже облачались в белые одежды. Кудесники-целители и друиды должны были просвещать и обучать молодёжь, и передавать свои знания следующему поколению в устной форме, как это делали их древние предки. Древние волхвы и кудесники совершали обряды жертвоприношений, они знали порядок всех ритуалов, поэтому к ним обращались с различными просьбами и вопросами, они могли вершить суд и обеспечивать устойчивый миропорядок. В храме природы были и женщины-жрицы, их называли жрицами бога Агни (Огня), они поддерживали в алтарях священный Огонь всего рода, племени, и раздавали огонь жителям города для разжигания домашнего очага. Этот обычай почитания духа огня и сохранения огня в алтаре сохранился в древней Элладе, хранительницей огня домашнего очага считалась богиня Гестия. Неожиданной находкой в Аркаиме стала свастика, жители Аркаима рисовали её везде — на глиняной посуде, бронзовых и каменных изделиях.

И Аркаим, и Стоунхендж входили в структуру «мегалитических культур», значительно повлиявших на развитие мировой культуры и технологий. Племена древних ариев с территории Южного Урала постепенно распространялись не только по Малой Азии и Индостану, но расселились по всей Европе, обогащая другие народы своими знаниями, религиозными представлениями о миропорядке, культурой устного мифотворчества.

Следы арийской цивилизации Аркаима найдены на территории современного Таджикистана и Туркмении. Сегодня учёные уже не сомневаются, что на Южном Урале, в древности, обитали индоарийские племена, которые во II тысячелетии до нашей эры пошли двумя путями миграции. Один путь арийских племён лежал через Древнюю Персию (Иран), где были записаны тексты Авесты. Второй путь вёл арийские племена в северную Индию, где были записаны тексты Риг-Веды, на родном языке древних ариев — ведическом санскрите. Ведический санскрит Риг-Веды лежит в основе всех пра-языков Индоевропейской группы языков, и в первую очередь, русского языка.

В ведическом санскрите: Ид – id — принесение жертвы, молитва. Ид, иде, итте, идише, идишьяте, идитум, иле, илише — ID, IDe, ITTe, IDiSe, IDiSyate, IDitum, ILe, ILiSe — молить, спрашивать, попросить, спросить, вопрошать; хвалить (RV). (родственные слова в рус. яз.: идол, иди, или, лишать) Руководитель аркаимской экспедиции, профессор Геннадий Борисович Зданович рассказывает, о том, как арии пришли сюда с Запада, вероятно, откуда-то с Волги, а потом двинулись в Среднюю Азию. Он считает, что их знаменитый священный напиток сома, представлял собой отвар конопли на молоке с добавлением эфедры. — Почему решили, что это именно те арии, которые потом пришли в Индию и Иран? — спрашиваю Сергея. — В текстах Ригведы и Авесты описана прародина ариев, похожий на наш климат, и растительный мир — березы, многие элементы материальной культуры и орнаментов, использование свастики. Захоронения и скелеты в Аркаиме индоевропейского антропологического типа.

Ещё одна уникальная, ключевая особенность – колесницы, которые в то время были только у ариев. Сравнивая тексты Ригведы и Авесты с данными наших раскопок Аркаима, мы реконструируем мифологические сюжеты. Я верю, что на территории Южного Урала формировались древнейшие стихи Ригведы, тот самый устный источник Ригведы и Авесты, который ищут все специалисты…