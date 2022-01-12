Мистика и загадки вокруг Дворца Советов и Храма Христа Спасителя
Загадочная история главной стройки столицы последних столетий. Какие загадки хранит Храм Христа Спасителя и планируемый на его месте Дворец Советов? Кто и почему противился строительству на месте, прежде называвшемся Чертолье? Почему Дворец Советов решили строить именно на месте ХСС? Как должен был выглядеть дворец снаружи и внутри? Какие проблемы преследуют современный Храм Христа Спасителя? Рассказывает историк Сергей Марочкин.
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