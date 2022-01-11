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Встреча в Женеве

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Рябков об итогах первого раунда переговоров между США и РФ.




В целом, пока лишь обозначено, что переговоры продолжаются, стороны обозначали позиции (например, США снова говорили, что не согласятся заморозить расширение НАТО, а РФ в свою очередь требовала письменных обязательств заморозки расширения НАТО) и продолжат их обсуждать. Классика "договорились договариваться дальше". Какого то явного прогресса не наблюдается, что впрочем вряд ли кого-то сильно удивило.

Многие из "открытого и прямого обсуждения" разумеется осталось за кадром. Что-то возможно просочится в прессу через различные контролируемые утечки.
После переговоров стороны уже традиционно начали пугать друг друга войной, санкциями и т.п. Как только (если) договорятся, алармистская риторика должна пойти на спад.

Вместе с тем, можно отметить, что США не выходят из переговоров и обсуждают требования РФ, причем в двустороннем формате, без ЕС, НАТО и тем более Украины, при этом как раз обсуждаются ЕС, НАТО и Украина.

 PS. Относительно заявлений Блинкена, то можно начать перечислять действия НАТО после 1991 года. И государственный переворот на Украине забывать не стоит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7364079.html
Метки: ес, нато, Россия, США, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8538 6258
    чужой час назад

      Ждем итогов. Речь идет о красной черте а не об Украине. Если Россия берет свое, то Украине развиваться нужно лет 20 примерно, чтобы достичь уровня до “крыма”. Если Россия не берет свое, то Украина прекратит свое существование. Вооруженный захват власти хунтой с позволения народа, обошелся народу в нищенствование целого поколения.

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