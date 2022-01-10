1901. Из альбома Михаила Комарова
Здесь выложены фотографии Михаила Комарова, театрального актера, уроженца Москвы. В 1900 году Комаров окончил Музыкально-драматическое училище и с тех пор играл в провинциальных театрах России и Кавказа. В российском театральном мире он был также признан председателем Всероссийской федерации театрального искусства.
Союз театральных деятелей России и активный участник Русского театрального общества. Комаров сделал эти снимки Москвы и своих одноклассников из музыкально-драматического училища на выпускном, прежде чем он начал свою карьеру путешествующего актера и театрального деятеля. По неизвестной причине он не вернулся в Москву. Эти снимки – прощание актера с родным городом, друзьями и счастливые времена в музыкально-драматическом училище.
01. 1901. Михаил Комаров (1874-1955). актер театра
02. 1901. Михаил Комаров и другие выпускники Московского музыкально-драматического училища на заднем дворе Храма Введения в Богородицу у Новинского вала
03. 1901. Михаил Комаров и другие выпускники Московского музыкально-драматического училища
“04.1901. Михаил Комаров и другие выпускники музыкально-драматического училища на заднем дворе церкви Введения в Богородицу у Новинского вала
05. Портрет мужчины (отец Михаила Комарова)
06. 1900. Александровский вокзал
07. 1900. Арка и площадь перед Александровским вокзалом
08. 1900. Большая Дмитровка. Вид из центра города до Столешникова переулка
09. 1900. Вид на Ростовскую набережную со стороны Дорогомилово
10. 1900. Левый берег Москвы-реки от Дорогомилового моста (Новинское и Пресня
11. 1900. Смоленский рынок
12.1900. Неизвестный город
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