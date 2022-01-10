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1901. Из альбома Михаила Комарова

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Здесь выложены фотографии Михаила Комарова, театрального актера, уроженца Москвы. В 1900 году Комаров окончил Музыкально-драматическое училище и с тех пор играл в провинциальных театрах России и Кавказа. В российском театральном мире он был также признан председателем Всероссийской федерации театрального искусства.
Союз театральных деятелей России и активный участник Русского театрального общества. Комаров сделал эти снимки Москвы и своих одноклассников из музыкально-драматического училища на выпускном, прежде чем он начал свою карьеру путешествующего актера и театрального деятеля. По неизвестной причине он не вернулся в Москву. Эти снимки – прощание актера с родным городом, друзьями и счастливые времена в музыкально-драматическом училище.

01. 1901. Михаил Комаров (1874-1955). актер театра
01. 1901. Михаил Комаров (1874-1955). актер театра

02. 1901. Михаил Комаров и другие выпускники Московского музыкально-драматического училища на заднем дворе Храма Введения в Богородицу у Новинского вала
02. 1901. Михаил Комаров и другие выпускники Московского музыкально-драматического училища на заднем дворе Храма Введения в Богородицу у Новинского вала

03. 1901. Михаил Комаров и другие выпускники Московского музыкально-драматического училища.
03. 1901. Михаил Комаров и другие выпускники Московского музыкально-драматического училища

04.1901. Михаил Комаров и другие выпускники музыкально-драматического училища на заднем дворе церкви Введения в Богородицу у Новинского вала
“04.1901. Михаил Комаров и другие выпускники музыкально-драматического училища на заднем дворе церкви Введения в Богородицу у Новинского вала

05. Портрет мужчины (отец Михаила Комарова)
05. Портрет мужчины (отец Михаила Комарова)

06. 1900. Александровский вокзал
06. 1900. Александровский вокзал

07. 1900. Арка и площадь перед Александровским вокзалом
07. 1900. Арка и площадь перед Александровским вокзалом

08. 1900. Большая Дмитровка. Вид из центра города до Столешникова переулка
08. 1900. Большая Дмитровка. Вид из центра города до Столешникова переулка

09. 1900. Вид на Ростовскую набережную со стороны Дорогомилово
09. 1900. Вид на Ростовскую набережную со стороны Дорогомилово

10. 1900. Левый берег Москвы-реки от Дорогомилового моста (Новинское и Пресня)
10. 1900. Левый берег Москвы-реки от Дорогомилового моста (Новинское и Пресня

11. 1900. Смоленский рынок
11. 1900. Смоленский рынок

12.1900. Неизвестный город
12.1900. Неизвестный город
источник
Источник: https://humus.livejournal.com/8193687.html
Метки: история, Москва, Россия, театр, фото
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