Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Как разумный человек уничтожил всех соперников. Кирилл Еськов

97 0

Как происходила эволюция человека? Чем отличаются мозги человека разумного и неандертальца? Куда ушли последние неандертальцы? Почему вымерли все люди кроме вида хомосапиенс? Об этом рассказывает известный палеонтолог Кирилл Еськов. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книги издательства “Наше Завтра” https://den-magazin.ru/utm/843
Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/

“Наше Завтра” в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJEPgDhx/
Подписывайтесь на телеграм-канал газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra

#ДеньТВ #эволюциячеловека #эволюция #человек #австралопитек #хомосапиенс #хомоэректус #пятикантроп #КириллЕськов #мозг #первобытныйчеловек #происхождениечеловека #неандерталец #кроманьонец #денисовскийчеловек
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GESBhij5aW8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Фильм «До первой крови». Как переформатировали сознание детей в перестроечное время
Русская Смута и гибридная война как определяющий фактор нашего времени
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Бэкграунд, выпуск-278 за 13 октября 2012

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru