Как разумный человек уничтожил всех соперников. Кирилл Еськов
Как происходила эволюция человека? Чем отличаются мозги человека разумного и неандертальца? Куда ушли последние неандертальцы? Почему вымерли все люди кроме вида хомосапиенс? Об этом рассказывает известный палеонтолог Кирилл Еськов. Ведущий – Дионис Каптарь.
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