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Совбез Казахстана

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Президент Казахстана Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Назарбаев. Нюанс в том, что председательство Назарбаева было даже формально пожизненным.

Переход управления Совбезом в руки Токаева говорит об отстранении Назарбаева от власти уже в реальном выражении. Токаев, если удержится у руля, становится главным выгодоприобретателем нынешней революции.

По сути, перед нами завуалированный госпереворот, целью которого было отстранение клана Назарбаева. Все еще очень зыбко, но конфигурация начинает определяться.

Токаев работал в Китае, в структурах ООН. Теперь Казахстан, возможно, окончательно уйдет из-под России в сторону нового баланса отношений между глобальными структурами и Китаем.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/
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