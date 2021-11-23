Основатель антиядерного движения «Невада — Семипалатинск» Олжас Сулейменов, общественный деятель и поэт, популярный, заметим, в Советском Союзе, крайне отрицательно отнесся к планам строительства в Жамбылской области Казахстана биолаборатории. Он был возмущен тем, что решение принимается без широкого общественного обсуждения (но — не самим решением!).





Отравленная земля

Это не первый американский биообъект на территории Казахстана, но что-то раньше тоже не было слышно, чтобы подобные вопросы выносились на всеказахстанский суд.

Правда, сейчас случай особый: речь идет о создании в стране биологической лаборатории BSL-4, то есть четвертого — наивысшего уровня опасности! — и подземного хранилища для коллекции опасных и особо опасных штаммов. Здесь иностранные, — не казахстанские, — специалисты будут работать с вирусами, собранными со всего мира.

По мнению ученых, этот сборник патогенов способен вызвать серьезнейшие заболевания, он может быстро распространиться среди людей и животных. При этом реальных медицинских методов противодействия таким патогенам не существует. Но, судя по сообщению казахстанского правительства, создание этой лаборатории очень необходимо государству, так как именно здесь планируется глубокое изучение «высококонтагиозных (очень заразных!) патогенов», в результате будет заложена основа «системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз».

Цели, как видим, благородные, тем более государству это не будет стоить ни тиына (то есть ни копейки, говоря по-русски).

Строительство и оборудование лаборатории будут оплачены заокеанскими благодетелями — Агентством по уменьшению биологических угроз (DTRA) при министерстве… Нет, не науки или здравоохранения, а обороны, и не Казахстана, а — США, которые, оказывается, страшно озабочены именно «уменьшением военных угроз».

В общем, все ясно, непонятно только, какие опасности (угрозы) для американцев могут исходить из широких казахстанских просторов, если для противостояния им требуется биологическая защита? Или — биологическое оружие? Что, впрочем, в данной ситуации одно и то же. Или же американцы здесь не при чем, и патогенные опасности угрожают исключительно казахстанцам? А бравые янки, почти рискуя жизнями, пришли сюда, чтобы защитить «друзей степей»… От кого?

Ну, не от США же, разумеется, этой доброй и самой миролюбивой страны на планете! Скорее всего, это могут быть либо Китай, либо Россия, либо Иран, а то и все эти геополитические конкуренты (враги) Америки вместе взятые. И если принять эти варианты ответов за возможные, то не возникает никаких вопросов и относительно того, для чего в Казахстане уже имеются 5 (пять) объектов и НИИ, аналогичных будущей лаборатории BSL-4 (только с циферкой «три» в конце), которые не только работают по заказу американского военного ведомства, но и курируются офицерами, прикрепленными к посольству США.

И здесь элементарная логика начинает подсказывать, что этот иноземный научно-исследовательский кластер, расположенный на казахстанской земле, трудится и будет трудиться в интересах исключительно американской армии США. Причем делает это далеко не первый год.

Наиболее значимый из действующих объектов — Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) третьей степени защиты при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Айкимбаева (ННЦООИ) была построена в Алматы еще в 2016 г., и тоже на средства Вашингтона. Кстати, несмотря на протесты местных жителей. В казахстанском обществе есть предположения, что в ней проводятся работы по разработке биологического оружия. Об этом, в частности, высказывался бывший замминистра обороны Казахстана Амирбек Тогусов. Здесь тоже работают американские специалисты, и казахстанская сторона открыто заявляет о тесном сотрудничестве с биоинженерами из Пентагона и даже выражает благодарность «за неоценимый вклад в развитие Центральной референтной лаборатории ННЦООИ» и надежду на «дальнейшее плодотворное сотрудничество по совместной работе над новыми непростыми и важными проектами».

Известно также, что контролирующий работу ННЦООИ и ЦРЛ филиал DTRA в Казахстане возглавляет подполковник Стивен Колдер. Еще один орган, который тоже контролирует деятельность ЦРЛ, — Центральноазиатский офис центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR), возглавляет подполковник медицинской службы ВВС США Дэниэл А. Сингер. Ранее он служил в эпидемической разведке США, собирающей биологические данные в интересах военных. В сентябре 2021 г. Сингер заявил, что США не намерены прекращать взаимодействие с алматынской ЦРЛ. При этом новая лаборатория должна быть запущена в 2025 г. на юге республике в том же поселке, где уже расположен НИИ Биологической безопасности при министерстве науки и образования Казахстана, но — хочу подчеркнуть особо! — многие годы осуществляющий свою деятельность в рамках исследовательских программ Пентагона.

Хорошо известно, что без выгоды для себя заокеанские партнеры казахстанцев не потратят ни один доллар, а здесь инвестиции требуются серьезные.

Ради чего, спрашивается, американцы идут на траты в столь далекой от них стране? Они не скрывают, что в целях развития сети американских биологических лабораторий и их инфраструктуры на территории бывших советских республик Центральной Азии.

Казахстан — только одна из таких стран, но, судя по всему, прочно вписанная в натовские планы, причем, на южных рубежах России, где и без того беспокойно.

В этом смысле небезынтересно посмотреть, как располагаются другие американские биолаборатории вдоль российских границ. 14 их них работают на Украине, причем пять на базе ветеринарных клиник и институтов. Не исключено, что именно там изучают штаммы смертельных вирусов, в том числе вызывающих такую атипичную пневмонию, как ковид. Подобных научно-исследовательских центров, размещенных в том же Казахстане, Молдавии, Азербайджане, Грузии, Узбекистане, а также вдоль границ Китая в странах Юго-Восточной Азии, насчитывается уже более 50! Вопрос: для чего США размещать биологические лаборатории на чужих территориях, экспериментировали бы дома, и все было бы шито-крыто? Все просто: законами США запрещено размещение таких объектов на территории Штатов. Ну, а если где-то, извините, подохнет пара-тройка абригенов, то и ладно, никому за них перед американским судом отвечать не придется: ошибочка, мол, вышла, сори… И пошли убивать дальше. Специалисты России и других стран обоснованно опасаются, что сотрудники DTRA разместят в новой казахстанской лаборатории массу возбудителей не столько для хранения, сколько для изучения и модернизации штаммов и проведения испытаний уже на людях и местной фауне в целях производства биологического оружия. По сути, американцы превращают землю Казахстана в отравленную землю, как вирусами, так и антироссийским ядом.

Почти в то же самое время, когда Олжас Сулейменов сокрушался о том, что в Казахстане не принимают в расчет мнение общественности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ призвал пресекать попытки США закрепиться в центральноазиатских странах Содружества под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане. При этом, несмотря на подписанное недавно и ратифицированное новое соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном, складывается ощущение, что более тесные отношения у Нур-Султана (Целинограда) сейчас складываются с Пентагоном и НАТО чем с ОДКБ. Очень похоже, что за официальными встречами в рамках ЕАЭС и ОДКБ, протокольными улыбками скрывалась реальная политика суверенного Казахстана, направленная практически в сторону, противоположную от России.

Думаю, здесь для нашего руководства секретов не было. Зато общество жило стереотипами советских времен и наивной верой в незыблемость отношений с бывшими союзными республиками, братьями, так сказать, по классу. И правда, которая сейчас просачивается в прессу, часто вызывает вопросы, а порой приводит в шок.





Американский «сапог» на независимости Казахстана

Выясняется, что американцы на протяжении многих лет усиливают свое влияние в Казахстане через экономику, включив страну в свою систему внешнего управления через сеть НПО и национал-либералов, навязывая антисоветскую и антироссийскую идеологическую повестку, через правящую элиту, привязывая ее к себе компроматом и преференциями, а также посредством размещения военных и полувоенных организаций. Поэтому Вашингтон рассматривает республику в качестве своего главного стратегического партнера в Центральной Азии и главным игроком наряду с Узбекистаном в формате С 5+1.

Но военно-политические отношения США (НАТО) с Узбекистаном, как и с другими республиками Центральной Азии, это — особая тема, и мы вернемся к ней непременно. А что касается Казахстана, то для Соединенных Штатов очень выгодно иметь здесь свой воинский контингент на долговременной основе. Даже после позорного бегства из Афганистана Пентагон не рассматривает вопрос полного ухода из Центральной Азии, считая нужным закрепиться в некоторых республиках. Поскольку США получили официальный ответ министерства обороны нейтрального Узбекистана, что на территории республики не могут быть размещены иностранные войска, то все устремления Вашингтона нацелены на Нур-Султан, с которым обсуждаются различные варианты углубления военно-политического сотрудничества.

Очевидно, что главное для США не столько военное присутствие в Казахстане, сколько возможность таким образом вбить клин изнутри в ОДКБ и ЕАЭС. Даже в случае появления хотя одной полноценной базы отношения между Нур-Султаном и Москвой могут быть испорчены.

В качестве прецедента можно было бы рассматривать военную базу американскую Центральную референс-лабораторию (ЦРЛ) в Алматы, так как там разрабатывается и производится биологическое оружие, направленное против врагов США, основным из которых в военном отношении, подчеркнем, Вашингтон определил Россию. Цель янки в Казахстане прозрачна: превратить республику в очередную Антироссию, значит, в плацдарм для агрессии против своих геополитических противников — России, Китая, Ирана.

В последние годы Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии в сфере военного сотрудничества с Соединенными Штатами и НАТО. В США обучаются по специальным программам офицеры из Казахстана. Практически на откуп американцам отдано обучение сержантского состава Вооружённых сил Казахстана на базе кадетского корпуса казахстанского МО в Щучинске. В качестве поощрения тем сержантам, кто проходит обучение у американских инструкторов, обещают быстрое продвижение на офицерские должности, что превращает их в основу американского влияния в армейской среде. Именно младшие командиры являются костяком армии, они непосредственно занимаются обучением и воспитанием солдат. Нетрудно представить себе, какие идеи внедряют они в сознание подчиненных.

Закономерно также, что среди офицеров армии Казахстана, особенно тех, кто прошел обучение у американцев, распространено отношение к России (союзнику Казахстана по ОДКБ) как к «наиболее вероятному противнику».

С 2008 г. на базе военного института сухопутных войск действует учебный центр НАТО «КАЗЦЕНТ». Это единственный в Центральной Азии сертифицированный учебный центр НАТО. «КАЗЦЕНТ фактически занимается обучением офицеров войск стран Центральной Азии стандартам НАТО, что закрепляется также многочисленными “миротворческими учениями” через взаимодействие подразделений и штабов и через получение частями радиоаппаратуры для унификации систем управления», – говорит ведущий эксперт казахстанского Центра анализа процессов интеграции стран Центральной Азии Улугбек Бабагулов. Однако он считает, что «миротворческая тема» служит лишь «прикрытием планов НАТО и США по втягиванию армий Казахстана и бывших советских республик Центральной Азии в натовские игры по укреплению своего военно-политического присутствия в регионе». На сайте американского посольства в Казахстане сообщается, что в октябре 2020 г. за счет все того же Агентства по сокращению военной угрозы Пентагона (DTRA) «полуразрушенные военные казармы» казахстанской национальной гвардии в городе Усть-Каменогорск, что в 80 км от российской границы, были превращены в современный учебный центр. «Это учреждение мирового класса предоставляет силам безопасности Казахстана возможности получать критическую тренировку по обеспечению безопасности ядерных объектов и реагировать на инциденты на границе», – отмечается в сообщении.

Нельзя забывать, что в Казахстане действовал транспортный маршрут «Северной распределительной сети», по которому из каспийских портов Актау и Курык перевозятся грузы для поддержания сил коалиции в Афганистане и войск правящего марионеточного правительства. Теперь надобность в этом отпала, но существующая инфраструктура способна обеспечить быструю переправку войск и техники, в том числе американских, в тот же Узбекистан и Казахстан. Поэтому вероятность появления такого пункта сбора или полноценной базы на юге республики велика как никогда.

Даже если и такие силы, и новая база Пентагона не появятся в стране в ближайшее время, то так или иначе появление новых «учебных» центров, в которых готовят по стандартам НАТО младший и средний офицерский состав, передача казахстанской армии в «дар» техники, оборудования и боеприпасов только укрепит позиции США.

Фактически сейчас уже закладывается основа для размещения войск альянса в Казахстане, а его армия все больше напоминает военнослужащих стран сателлитов Вашингтона.

По аналогичной схеме втягивали в дружбу с НАТО, скажем, Украину, которая в настоящее время является придатком альянса. Без статуса члена НАТО, без каких-либо прав, зато с обязанностью — лечь костьми за интересы Америки на собственной земле. Именно так случилось с Грузией. Но грузинско-украинский урок не идет Казахстану впрок.

Еще 20 лет тому назад появилась Казбриг. Задачей бригады стала сертификация американцами совместимости с войсками НАТО казахстанских военнослужащих. Эта воинская часть была сразу обеспечена бронеавтомобилями «Хамви» и двумя ударными вертолетам, амуницией и вооружением. (Украинские военные о подобном даже мечтать не смеют!) По такому же принципу и при участии американских военных советников была создана казахстанская бригада морской пехоты по охране месторождений, где работают западные компании, и портов на Каспии.

Кстати, каспийскую флотилию Казахстана обеспечивает Пентагон списанными катерами и новым разведывательным оборудованием. Казахстанские военные уже разместили у себя в пункте «Мыс Скалистый» 11 модульных комплексов технического наблюдения для слежения за российским флотом. Прорабатывается вопрос и возникновения на постоянной основе «учебного полигона» в одном из портов на Каспии, что даст возможность американским военным советникам постоянно присутствовать и собирать разведывательные данные по всей акватории моря.

Практически казахстанско-американское «братство по оружию» закрепляется на совместных учениях «Жардем», «Баланс-Каяк» и «Степной орел», которые проводятся на регулярной основе. Действительная цель этих учений заключается в интеграции казахстанских вооруженных сил со структурами США и НАТО.

«Вместе тренироваться, чтобы вместе воевать» – под таким лозунгом три года тому назад прошли учения «Степной орёл-2018» в учебном центре армии США в Южной Каролине (США). Вообще, с военно-политической точки зрения, проведение совместных учений со странами НАТО на территории Казахстана — страны-члена ОДКБ является не просто недружественным актом в отношении России, противоречащим союзническим обязательством, а, по большому счету, актом предательства. Именно такие учения создают условия для проведения нашим вероятным противником рекогносцировки местности, изучения возможностей советской и российской техники и вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым и т.д.





Пентагон, конечно, друг, но Россия ближе

Важнейшей задачей американцев в Центральной Азии является побудить страны этого региона отказаться от закупок российского оружия и переключиться на военно-техническое сотрудничество с Соединёнными Штатами, заявлял глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел. Закупка Нур-Султаном за 128 млн долл. двух самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) также говорит о том, что они будут использованы в интересах Пентагона, как и оборудование пограничных пунктов, которые будут отправлять всю информацию о грузовых и людских потоках из России и Китая. «Российская газета» писала, что теперь в Пентагоне намерены «развить успех» и усилить контроль над российско-казахской границей через поставку Казахстану специализированного оборудования для оснащения пограничных КПП. Речь идет о современных досмотровых стендах и специальных технических устройствах.

Таким образом, не имея явных противников, Нур-Султан наращивает взаимодействие с Пентагоном, развертывает его военные и полувоенные организации, проводит совместные учения, чем милитаризирует регион, превращая его в возможный театр боевых действий. Практически это нож в спину России. Одновременно под эту «многовекторную» политику подводится необходимая экономическая и политическая основа. Янки, как и в других постсоветских странах, в Казахстане успешно используют метод кнута и пряника в отношении нынешней элиты. Так, спецслужбы США через фрилансеров, блогеров, журналистов и правозащитников проводят публичные расследования размещения активов правящей казахстанской верхушки в офшорных зонах, а также в банках и финансовых компаниях в странах Запада. Вернее, они «сливают» кому нужно необходимую информацию для озвучивания компрометирующих фактов. В таком же ключе работает и местная прозападная оппозиция.

В качестве идеологического обоснования отрыва от России, ЕАЭС и ОДКБ наращивается информационная пропагандистская кампания по признанию «голодомора», по проведению реабилитации участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, карателей и всевозможных недобитков.

В этом процессе активно участвуют не только власти, но и прозападные НПО, местный фонд Сороса и посольство США, которое 8 июня провело круглый стол «в память о голоде в Казахстане 1930-х годов». Абсолютно уверен, что именно с целью дальнейшего развития дезинтеграционных процессов в Казахстане кириллица (азбука) будет к 2025 г. заменена латиницей (процесс начался в 2017 г.). Это отнюдь не значит, что вместо одних букв писать придется другими. Идея значительно глубже: это фактически означает, что из общественного сознания вырезается огромный пласт русской и российско-казахстанской культуры, сложившийся почти за триста лет совместного существования. Природа, как известно, не терпит пустоты, и на место нашей общей культуры придет англосаксонская субкультура. Кстати, инструкции к американскому оружию пишутся на английском языке, обучение казахстанцев тоже идет на английском, таким образом, эту азиатскую страну ждет полная вестернизация. Мне искренне жаль казахстанцев! Но вернемся к нашим баранам, как говорят на Востоке.

Примеров военно-технического сотрудничества Казахстана и США (НАТО) можно привести немало. Большое количество подобных примеров можно назвать и в подтверждение сотрудничества Казахстана и России, которые реально являются традиционными. Вместе с тем Россия не потерпит присутствия НАТО в зоне своих интересов. Об этом последнее время не устают напоминать российские чиновники разного уровня, в частности из МИД РФ. Так, в конце октября глава Сергей Лавров призвал соседей Афганистана не допустить появления на своей территории сил НАТО и США. Это заявление Лавров сделал на министерской встрече Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Очевидно также, что в среднесрочной перспективе США не смогут вытеснить Россию из военно-технического сотрудничества с Казахстаном и другими страна региона, но постепенно наметившийся переход Казахстана (и Узбекистана) на стандарты и вооружения НАТО (отрицать это уже невозможно) приведет к полному отказу от сотрудничества с Россией.

Это, как говорится, мы уже проходили на примере и Грузии, и Украины, и Молдовы, и, возможно, скоро — Армении, которая постепенно дрейфует в объятия Запада, становясь его колонией. Никому из бывших советских республик не удается одновременно находиться в дружественных отношениях и с Россией, и с корпоративным Западом. Подобная «многовекторность» приводила к краху тех, кто пытался следовать всем векторам одновременно. Но страны, реально получившие государственность в СССР и от СССР, с обретением суверенности готовы вступать в тесные политические, экономические и военные отношения едва ли не со всеми «великими» на Западе.

Так возникает «дружба против России» — с ЕС, НАТО и прочими антироссийскими объединениями. Это болезнь практически всех постсоветских государств. Причем никто из тех, кто ею заразился, не выздоровел. В результате государственность некоторых из них, вроде Украины, уже при смерти.

И когда Казахстан выбирает свои векторы внешней политики, то очевидно, что Китая он просто боится; вернуться к союзническим отношениям с Россией мешает торжествующий национализм, прежде всего — русофобия; Иран отпугивает его своей ядерной программой и антииранскими санкциями. Остается один вариант, как, видимо, полагают в стране, беспроигрышный — «благословенная» Америка, которая далеко за морями и горами, но всегда готова прийти на помощь, и вроде бы бесплатно, безвозмездно и на равных. Это иллюзии. За удовольствия, в том числе и военно-технические, надо платить. Казахстан, тем не менее, выбрал США с сателлитами. Забывая, что через его американизированную «независимость» Штаты могут нанести наибольший урон таким игрокам геополитического уровня, как Китай, Россия, Иран. Но держать ответ придется Казахстану, США, как говорилось, укроются за морями и горами. Думаю, для Казахстана безопаснее всего — дружить с Россией. На «два фронта» дружбы не получится.





