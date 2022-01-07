Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Предстоятелям Поместных Православных Церквей поздравления с праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 7 января 2022 года, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к телезрителям.

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова и с наступившим Новым годом! На протяжении двух тысячелетий, из поколения в поколение передается благая весть о необычном Младенце, который родился не в царских палатах и не в богатых чертогах, а в убогой Вифлеемской пещере. Имя Ему – Иисус.

Так начинается земная жизнь Безначального Бога. Невидимый становится видимым, Всесильный – беззащитным, Всемогущий – уязвимым. Какова же цель этого уничижения, через которое Бог лишает Себя всемогущей силы и облекается в человеческую слабость? Господь нисходит на землю, чтобы возвести человека на небо. Он рождается, чтобы спасти людей от порабощения грехом и его последствия – смерти, открыть врата рая, потерянного прародителями на заре истории, и даровать всем жизнь вечную.

После пришествия в мир Спасителя, Его Евангельской проповеди, крестного подвига и славного Воскресения все мы получили возможность стать своими, а не чужими Богу, как пишет об этом апостол Павел (см. Еф. 2:19). Более того, все мы призваны быть детьми Божиими, родными и близкими друг другу по благодати, ниспосылаемой свыше.

Как этого достичь? Ответ дает нам Церковь, ее многовековой опыт. Он свидетельствует, что через участие в Таинствах каждый верующий человек уже здесь, на земле, становится причастником Божественной жизни (см. 2 Пет. 1:4), получает возможность стать сильнее греха и любых соблазнов, страхов, тревог и отчаяния. И сегодня я призываю всех вас не пренебрегать этим бесценным даром, который принес на землю Сын Божий. Посещайте храмы, приступайте к Таинствам, творите дела любви и милосердия. Не сомневайтесь: в этом подлинный залог духовного и телесного здравия, неиссякаемый источник сил и вдохновения, в том числе для того, чтобы служить Богу и ближним.

Рождество – великий праздник любви и надежды. Поистине, свет Христов просвещает всякого человека, приходящего в мир (см. Ин. 1:9), как говорит нам само Слово Божие. Он рассеивает тьму неведения, согревает сердца, наполняя их любовью и благодарностью, вселяет уверенность в то, что Господь всегда с нами, что именно Он нам прибежище и сила.

Обращаясь ко всем вам, хотел бы пожелать, чтобы в наступившем году надежда на милость Божию озаряла жизненный путь каждого из вас, чтобы в семьях были мир и лад, а в сердцах царила любовь. Пусть благословение Господне пребывает с вами, утверждая в любви, добре и помогая в делах, совершаемых на пользу родной стране, на радость не только ближним, но и дальним – всем, кто нуждается в вашей поддержке и человеческом участии.

С праздником, дорогие мои! С Рождеством Христовым! Будьте здоровы и Богом хранимы!

В поздравительных посланиях Блаженнейшему Патриарху Великой Антиохии и всего Востока Иоанну X, Блаженнейшему Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилу III, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу, Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону, в частности, говорится:

Примите сердечные поздравления со светлым праздником Рождества Христова.

В эти святые дни мы вспоминаем от века утаенное и ангелом несведомое таинство (богородичен 4-гo гласа) и воздаем хвалу неизреченному Божию снизхождению и Его дивному Промыслу о всем творении. Своим пречудным Рождением Господь дал верующим надежду на спасение и наслаждение будущих благ, уготованных любящим Его (1 Кор. 2:9). Эта надежда укрепляет христиан в стяжании евангельских добродетелей и в трудах во славу Божию, в делах милосердия и преодолении различных сложностей.

Молитвенно желаю Вам полноты душевных и телесных сил, бодрости духа и неоскудевающей помощи Вседержителя в дальнейшем Предстоятельском служении.

С братской любовью о Христе Родившемся

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

По материалам официального сайта Московского Патриархата