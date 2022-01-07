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Интегральная теория всего. Как на нас влияет информационное поле планеты

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Мы перевели для вас интервью, данное философом науки Эрвином Ласло Тимофею Егорову. Ласло полагает, что существование информационного поля способно объяснить, почему во Вселенной возможна сознательная жизнь, и почему эволюция является целенаправленным, а не случайным, процессом, что человек может входить в контакт с информационном полем и получать информацию, которая оказывает всестороннее влияние на его жизнь.

Полное видео по ссылке:
https://nday.club/video/600d925f-1a4c-4dca-b2df-715e99b71b75.html

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G6YsW799Y3I
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