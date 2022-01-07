Интегральная теория всего. Как на нас влияет информационное поле планеты
Мы перевели для вас интервью, данное философом науки Эрвином Ласло Тимофею Егорову. Ласло полагает, что существование информационного поля способно объяснить, почему во Вселенной возможна сознательная жизнь, и почему эволюция является целенаправленным, а не случайным, процессом, что человек может входить в контакт с информационном полем и получать информацию, которая оказывает всестороннее влияние на его жизнь.
Полное видео по ссылке:
https://nday.club/video/600d925f-1a4c-4dca-b2df-715e99b71b75.html
Все ролики, выходящие в новогодние праздники(01-09 января 2022), в день публикации (с 10:00 до 24:00 по Москве), будут доступны бесплатно на нашем сайте всем зарегистрированным пользователям! С Новым годом!
https://nday.club/marathon_2022/