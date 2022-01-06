ГАЗОВЫЙ МАЙДАН в Казахстане: Как Цена На Газ может ЗАПУСТИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ в Стране
ГАЗОВЫЙ МАЙДАН в Казахстане: Как Цена На Газ может ЗАПУСТИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ в Стране. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
«Газовые» протесты начались в городе Жанаозене Мангистауской области на западе Казахстана 2 января. Вначале демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ, которым заправляют автомашины большинство жителей Западного Казахстана. С нового года этот вид топлива подорожал в два раза – до 120 тенге.
На третий день власти согласились снизить цены до требуемого уровня – до 50 тенге, однако протестующие уже выдвигали политические требования, в том числе отставки правительства и ухода из политики бывшего президента Назарбаева.
Да-да.
Газпром тем же путем явно не пойдет.
Купировано на корню в потенциале.