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ГАЗОВЫЙ МАЙДАН в Казахстане: Как Цена На Газ может ЗАПУСТИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ в Стране

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ГАЗОВЫЙ МАЙДАН в Казахстане: Как Цена На Газ может ЗАПУСТИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ в Стране. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
«Газовые» протесты начались в городе Жанаозене Мангистауской области на западе Казахстана 2 января. Вначале демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ, которым заправляют автомашины большинство жителей Западного Казахстана. С нового года этот вид топлива подорожал в два раза – до 120 тенге.
На третий день власти согласились снизить цены до требуемого уровня – до 50 тенге, однако протестующие уже выдвигали политические требования, в том числе отставки правительства и ухода из политики бывшего президента Назарбаева.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BZiI-gm0r2Q
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