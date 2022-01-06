Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Феномен общественных психозов современного общества: причины, следствия и способы профилактики.

84 1

Клим Жуков. Татьяна Караваева. Феномен общественных психозов современного общества: причины, следствия и способы профилактики.

Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/iyxhn8/Karavaeva-02.mp3

Задать свои вопросы специалистам (психотерапевтам) можно по электронной почте npc9@mail.ru

Записаться на консультацию к специалистам и обратиться за помощью в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ (Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3), отделение неврозов и психотерапии по телефону 8(812)-670-02-39

Задать вопрос Караваевой Татьяне Артуровне tania_kar@mail.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3HksLoIbHjw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Энциклопедия методов пропаганды. (Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама)
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
Язык, как одно из главных средств манипуляции. Знаковые системы
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru