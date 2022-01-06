ЭПИДЕМИЯ о которой ты не знал или Два главных секрета отношений! (СПИД, ВИЧ, Сифилис, Презервативы)
«Докажи, что любишь» — это новый фильм «Общего дела» для подростков и молодежи, рассказывающий о современной эпидемии заболеваний, передающихся половым путем, таких как сифилис, ВИЧ, герпес, хламидиоз, вирус папилломы человека. Также фильм затрагивает некоторые вопросы нравственности в отношениях между мужчинами и женщинами, и раскрывает два секрета здоровых отношений — целомудрие до брака и верность в браке.
Этот фильм – не секспросвет. Фильм очень аккуратно затрагивает интимные темы, скорее даже обходит их, и при этом дает важнейшие, но малоизвестные медицинские факты о том, как передаются венерические заболевания, и чем они грозят. Например, мало кто знает, что сифилис может передаваться даже через поцелуй или оральный секс, а презерватив не является 100%-ой защитой от ВИЧ и множества других болезней.
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