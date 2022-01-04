«Чеченская война»: детали и факты/Евгений Норин
На фестивале в Твери Евгений Норин дал интервью давнему другу «Цифровой истории» Евгении Родионовой. Беседовали о том, почему мало пишут о чеченских войнах; деталях, не успевших войти в первое издание книги Евгения; фильме Юрия Дудя и режиссёре Александре Сокурове.
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1039
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