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«Чеченская война»: детали и факты/Евгений Норин

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На фестивале в Твери Евгений Норин дал интервью давнему другу «Цифровой истории» Евгении Родионовой. Беседовали о том, почему мало пишут о чеченских войнах; деталях, не успевших войти в первое издание книги Евгения; фильме Юрия Дудя и режиссёре Александре Сокурове.
#цифроваяистория #фестивальЦИ #ЕвгенийНоринЦИ #чеченскаявойна

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1039

Заказать книгу Евгения Норина: https://digital-history.ru/rekomenduemie/34018-chechenskaya-voyna-tom-1-1994-1996-evgeniy-norin

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9KOh-MLtm2M
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