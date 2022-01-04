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Будущее, которое уже наступает. Игорь Шнуренко, Анатолий Юницкий

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Фильм Игоря Шнуренко рассказывает о будущем, черты которого можно увидеть уже сегодня, и об Инженере, который создает это будущее. Идеи Анатолия Юницкого кажутся современникам фантастическими: это и струнный транспорт, и безракетное освоение ближнего космоса, и линейные города, в которых люди могут ходить босиком и жить в согласии с природой. Но уже сегодня на “территории Юницкого” многие из этих идей реализованы и работают. В мире, где новые технологии вызывают страх, где воздействие человека на биосферу губительно, мы нуждаемся в новых подходах – таких, какие показывает инженер Юницкий.

Полную режиссерскую версия фильма смотрите на канале Игоря Шнуренко "АнтиТьюринг": https://www.youtube.com/channel/UC7iRiHgDeGIf3oyyFN_lK0g

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CuQwO6NHA8s
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