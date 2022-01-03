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Взрослая педагогика. Чему нужно учиться каждому?

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✅ Взрослая педагогика. Чему нужно учиться каждому? Разберем основные принципы счастья и компетенции общества человечности, а так же предметы пожизненного обучения, дарующие новый вкус жизни.

1:55 «Учиться необходимо всю жизнь!»
6:16 «Если человек не улыбается – значит что-то у него не в порядке…»
11:07 О жизни предков Алексея Квашнина. Осанка, сила духа и единство.
18:21 Четыре компетенции Общества Человечности.
22:51 Новый подход к бизнесу. Парадигма будущего.
34:50 Младенцы – наши учителя! Чему можно и нужно учиться от детей?
38:02 Секреты счастья.
45:25 Из гусеницы в бабочку. Принципы эволюции общества.

Алексей Юрьевич Квашнин:
Бизнесмен, организатор марафонов “Живая Планета” и “Спартанское Движение”.
Базовый тренировочный спартанский курс “SuperJump”: http://300spartansplus.tilda.ws/base
Всемирное движение “Живая Планета”: https://livingplaneta.com
Всемирная ассоциация интеллект-тренеров: https://winnersacademy.ru/trainers.php
Альянс “300 спартанцев”: http://300spartansplus.tilda.ws/main

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, автор ряда работ, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook

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#саморазвитие #человек #общество.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vz0KPAMNbOk
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