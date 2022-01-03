Как закаляется психическая сталь: техники противостояния глобальной манипуляции
Что можно противопоставить манипулированию массовым сознанием, когда в формировании картины мира задействованы глобальные механизмы чудовищной силы и возможностей, как сохранить своё настоящее внутреннее я в ситуации постоянного информационного давления. В студии Олег Бахтияров, автор концепции психонетики — универсальной системы работы с собственным сознанием, которая позволяет осознать глубинные слои сознания, понять работу собственных психических механизмов, стереотипов поведения и научиться управлять ими осознанно.
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