Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Записка Дурново
О так называемой записке П. Н. Дурново приходится говорить в сослагательном наклонении, поскольку она сейчас вновь актуальна и слишком точна в предварительной оценке событий первой мировой. В ней автор прямо говорит, что в России вспыхнет или из Германии придёт социалистическая революция, хотя не факт, что такой термин в то время вообще имел место быть в общественном диалоге. Получается, что Дурново чуть ли не первый его применил. По тексту записки, которую читал ли вообще Николай 2, или читали ли Сталин и Ленин, сказано, что России выгоднее не с Англией дружить, а именно с Германией, удерживая нейтралитет со всеми. В сходных условиях, в сороковом году через малое по историческим меркам время фактический монарх России Сталин придерживался как раз стратегии Дурново – нейтралитет с Антантой и договор с Германией, результат вновь плачевный. Сейчас почти единовластный лидер нашего государства вновь придерживается тактики Дурново – партнёрство с Германией, Турцией, хрупкий мир с Японией и США.
Так почему любая стратегия в сторону Англии или в сторону Германии оказывается для России в конечном итоге проигрышной? Ленин справедливо пишет о противоречиях империалистов, якобы не разрешимых в свете передела мира. Но вот передрались империалисты в первой мировой и мир особо не поделили по новому и больше того объединились против России также, как раньше мир объединился для усмирения Китая. Причем не скажешь, что это из-за политического строя, сейчас у нас строй капитализм, в Китае социализм, а мир объединяется снова против нас.
То есть необходимо признать, что мир вообще имеет склонность к объединению, страны, которые во главу угла ставят личные интересы, оказываются под перекрёстным огнём всех против одного. Сербия, Ирак, Сирии, Ливия уже капитально пострадали от общей стаи, а Ирана время придёт. Даже, если мы возьмём в пример Китай как суверенную до конца державу, то нужно вспомнит что она вообще то основной держатель госдолга США, Японии и в значительной степени Евросоюза. Китай не сам по себе, он влит в мировое государство не слабее России или Франции.
Это мировое государство, адептами которого являются медийные глобалисты, диктует любой стране мира место, во вторую мировую на острие атаки уже против всей Европы, но за большинство народов мира. Из общей обоймы не выскочить ни нам ни какой-то другой стране, так или иначе придётся соглашаться или отбиваться от указанного мировым правительством места. Социалистическая революция победила, но по Марксу, а не Ленину. Она победила в развитых странах Европы, в РФ, Китае сохраняются пережитки феодального строя, а в США все признаки государственного коммунизма, т.е. каждому гражданину по потребности, а не граждане извините. Но не важно, какой у вас строй, да хоть первобытный, главное чтоб вы согласились на свою долю мирового пирога.
Это ни хорошо, ни плохо, это есть, от этого не отвертеться, и важен вопрос, как мы будем отстёгнутую нам долю делить. Слабость России именно в количестве делящих долю, то есть не в количестве нуждающегося населения, а в структуре государства. Строй делящих доли слишком жёсткая кондовая структура, не способная держать нос по ветру. Все выверты этой бюрократической машины, дипломатические уловки, перевод стрелок, часовых поясов, подтасовки списков голосования, ничего не решают, потому что все и внутри и вне знают, что перемены по существу невозможны, тюрьма слишком крепка. Никто тюрьме не рад, каждый умный позвонок скелета власти России понимает хрупкость скелета и остроту его осколков. Каждый стремится обрести за пределами подушку безопасности, в пределах изображая патриота. Это даже не предатели, потому что им предавать фактически нечего, заняв место в рядах чиновников, они уже родину предали, а корпоративные интересы суперценностью являться не могут. На последнем верховном совете СССР депутат женщина из Чечни, точно, не хуже Дурново предсказала, открыто, а не в записке монарху последствия раздела Союза, результат всем известен.