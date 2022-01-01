Наследники великой цивилизации. Правда, которую нас заставили забыть
В наших учебниках подробно представлен древний мир Месопотамии, Египта, Греции, но ничего не сказано про древнейшие курганы на территории Великой Евразийской степи, где была приручена лошадь, изобретено колесо и где находится колыбель индоевропейской цивилизации, прямыми наследниками которой являемся мы. Рассказывает Андрей Буровский.
Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/54e144c9-51ef-42c1-bcbc-8a51d7d86748.html
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