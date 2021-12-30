Главным общественно-политическим скандалом конца 2021 года на Украине стало принятие министерством обороны «незалежной» приказа, согласно которому военнообязанными в один миг стали женщины сотен профессий. С учетом обширности перечня специальностей, практически все украинские дамы в возрасте от 18 до 60 лет теперь должны стать на учет в военкомат, а в случае введения военного положения — надеть форму, а то и пойти с автоматами в окопы.

Надо заметить, некоторое количество женщин еще по советской традиции стояли на Украине на воинском учете и раньше. Это касалось дам, у которых в силу образования имелись конкретные военно-учетные специальности: медиков, связистов, метеорологов, картографов. Однако теперь речь идет о сотнях специальностей, большая часть которых являются сугубо (ну или преимущественно) мирными. Речь, например, практически обо всех сферах экономической деятельности. Под тотальный призыв будут попадать девушки, окончившие средние и высшие учебные заведения по специальностям бухгалтерский учет и аудит, менеджмент, маркетинг, предпринимательство, финансы, банковское дело и экономика. И если бухгалтеру применение в рядах вооруженных сил найти можно, то что в армии в принципе делать маркетологам и предпринимателям – понять достаточно сложно. В строю окажутся также женщины, образование которых связано с инженерной сферой деятельности, энергетикой, транспортом, IT, деловодством и даже лесным хозяйством. Под ружье также намерены поставить фотографов и видеооператоров. Кроме того, в строй станут повара, маляры, строители и представители практически всех основных рабочих профессий.

Но и это – не все. Еще более экзотично в списке военнообязанных выглядят представители некоторых гуманитарных сфер деятельности. Появление в перечне журналистов и психологов как-то объяснить еще можно. Военкоры и замполиты армии теоретически нужны, хотя в нынешних условиях отправить на войну девушку из столичного журнала о стиле и моде – идея так себе.

Но зачем в армии нужны, например, археологи, литературоведы и специалисты в сфере музыкальной теории? В ВСУ кто-то прямо во время боевых действий намерен изучать сольфеджио? С точки зрения военных потребностей объяснить список военнообязанных женщин – просто невозможно.

Чем при этом конкретно грозит женщинам введенный Зеленским учет? Хотя по телевизору произошедшее и пытаются представить обычной формальностью – на практике это вовсе не так.

Согласно приказу, в 2022 году все женщины обязаны будут явиться в военкоматы и зарегистрироваться там. В мирное время их, согласно действующему сегодня законодательству, принудительно загонять в ряды ВСУ «на постоянку» не станут – служба для них будет оставаться делом сугубо добровольным. Однако это не означает, что их не коснутся никакие ограничения.

Те, кто станут на учет, будут обязаны по требованию военкома каждые три года отправляться на военные сборы, которые могут тянуться по времени до нескольких месяцев. И, если для бюджетников, это просто сопряжено с определенными неудобствами, то, например, для предпринимательницы – это банкротство.

Да и сотрудниц коммерческих компаний (значительное количество которых на Украине по трудовой книжке не оформляют) вряд ли примут потом обратно на хорошо оплачиваемое место. Но и это – полбеды. Никто не задумывается над тем, что делать женщинам, у которых есть несовершеннолетние дети, но нет других близких родственников трудоспособного возраста. Как проходить сборы, например, 35-летней матери-одиночке, на руках у которой 10-летний ребенок и 70-летние родители? Фактически такие семьи оставляют перед непростым выбором: голод или уклонение от службы. Ведь освобождают от сборов только многодетных матерей и тех, у кого ребенку не исполнилось еще три года.

И тут начинаются грандиозные проблемы. Для тех, кто уклоняется от постановки на учет или сборов, предусмотрены штрафы на сумму до 11900 гривен (около 30000 российских рублей). Также они не смогут зарегистрироваться (или выписаться) по месту жительства (а значит, например, продать квартиру), заключить брак, переоформить документы, выехать за границу.

В стране, где половина трудоспособного населения – гастарбайтеры, это – жестокий удар ниже пояса. Работы для миллионов женщин, которые сейчас собирают овощи и фасуют полуфабрикаты в Польше, на Украине просто нет.

Кстати, для работодателей женщин, работающих пока что на Украине, в документе Минобороны также подготовлены «сюрпризы».

«Работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии из такого списка, встали на военный учёт. Во время принятия на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на военный учёт», — прописано в приказе. Тех, кто не будет соблюдать данное требование, также ждут немалые штрафы за каждую «неучетную» сотрудницу.

«Это исполнение президентского указа еще 2020 года. На самом деле, в этом большой беды нет – это нормальная практика. Понятно, что женщин сейчас никто призывать не станет. Это планы подготовки государства к тотальной обороне в случае введения полномасштабного военного или чрезвычайного положения. Они всегда есть и планируются в любом государстве… Имеются в виду женщины, которые получили образование и работают по указанным специальностям. Все врачи в Украине, например, и так являются военнообязанными – и мужчины, и женщины. Сейчас список расширили еще на некоторые категории профессий, которые могут понадобиться в случае введения военного положения. Так, мужчины с автоматами бегут вперед, а женщины обеспечивают нормальную работу тыла», — цинично перекрутив саму суть документа, прокомментировал приказ Минобороны советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Независимые эксперты отреагировали на инициативу Зеленского и Минобороны по-другому.

«Креализации этих действий возникает много вопросов. Во-первых, я не думаю, что военкоматы готовы к наплыву такого количества людей, чтобы в разумные сроки провести медкомиссию и поставить всех в резерв. Во-вторых, в чем логика призывать в резерв лиц, большинство из которых являются матерями, многие – матери-одиночки. На мой взгляд, это абсурд и ничем не оправдано. В условиях коронокризиса организовывать медосмотры – это лишние риски для людей. Если они говорят, что на нас нападет Путин, то почему не видно никаких системных действий государства по обороне? Почему Кабмин занят исключительно придумыванием, кого ещё принудительно вакцинировать. Президент тоже не проявляет никаких идей по обороне. И в это время появляются такие приказы. Очевидно он направлен на расшатывание ситуации, создание паники в обществе, и на практике реализовать его будет очень трудно», – цитирует украинское издание «Страна» слова известного адвоката Ростислава Кравца.

«Какое-то особое чувство возникает от мысли, что на воинский учет меня и миллионы других женщин собирается поставить комик-уклонист», – написала на своем телеграмм-канале бывшая министр юстиции Елена Лукаш.

«Постановка на воинский учёт лучшей половины взрослого населения страны подразумевает прохождение медкомиссии. Потому что, если кому доктор служить не велит, главнокомандующий может какой угодно шубкой и сапожками в армию заманивать, а женщина и дальше будет хранить домашний очаг, а не правительство Украины. А хватит у местного здравоохранения возможностей, чтобы во время пандемии ещё и призывные комиссии развернуть да из одних женщин?», – задается вопросом журналист Стас Косаренко.

«Попытался угадать, какая глубокая мысль стукнула нашему верховному главнокомандующему. Понял. Он решил испугать Путина размерами украинской армии. … В Украине армия в два раза больше, чем вчера. А на вооружении у новой украинской армии – эффективное химическое оружие. Туалетная вода, косметика, нервно-паралитические посты в Инстаграм. Как воевать с такой страной? Пора сдаваться и валить за Урал», – иронично прокомментировал происходящее журналист Сергей Лямец.

«Приказав поставить женщин на военный учёт, украинская власть словно проверяет порог терпения населения… Власть говорит: “Раз вы такие терпилы, тогда мы заберём ваших женщин! Будем по желанию призывать их и делать с ними что захотим! А вы стерпите, потому, что лохи и тягловый скот!”», – замечает политолог Даниил Богатырёв.

А бизнесмен и политтехнолог Дмитрий Раимов назвал действия Зеленского и Минобороны «частью плана запугивания и переписи населения».

В свою очередь, обычные украинские женщины еще меньше стесняются в выражениях. Украинский сегмент Тиктока и Фейсбука забит нецензурными комментариями от прекрасной половины украинского общества, не собирающейся идти в военкоматы.

Самые мягкие комментарии – это «идиотизм» и «кошмар». Люди задаются вопросом о психической вменяемости руководителей, решивших отправить в окопы 59-летних женщин, а также – напоминают о позорной истории с бегством от военкомата самого верховного главнокомандующего.

Зеленский в свое время формально окончил юридический факультет Криворожского экономического института, в котором, по словам известного украинского политика Геннадия Москаля, на самом деле даже не учился. При этом подготовки на военной кафедре он не проходил, и должен был после получения диплома, отправиться на срочную службу, но «таинственным образом» ее избежал. Когда же в 2014 году комику начали приходить повестки в армию, которые получали родители артиста, Зеленский их просто игнорировал. Формально нынешний президент Украины был уклонистом от военной службы – причем не идейным, а сугубо прагматичным. Он горячо поддерживал карательную операцию в Донбассе, называл «мразями» жителей восставшего региона и ездил с концертами развлекать атошников.

На первый взгляд, логики в поступке Зеленского – мало. То, что новый приказ больно ударит по его и без того пошатнувшемуся рейтингу, – очевидно. При этом военкоматы объективно вряд ли справятся с миллионами призывников, а литературоведы, преподаватели сольфеджио и предпринимательницы никоим образом не укрепят боевой потенциал ВСУ.

В действиях украинской власти можно усмотреть два скрытых смысла.Первый – согласно предположению экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, киевский режим в условиях острой нехватки денег просто придумал новый способ массового пополнения бюджета за счет штрафов уклонисток.Второй – на случай введения военного положения.

Получающие «белую» зарплату украинки будут в принудительно порядке отчислять по 25% от своих зарплат за неявку в военкоматы. Однако вторая версия происходящего – еще более неприятная. Очень похоже на то, что в условиях тотального обвала рейтинга (а 70% украинцев уже утверждают, что не хотят в дальнейшем видеть Зеленского своим президентом ни при каких обстоятельствах), нынешний лидер киевского режима прорабатывает вариант, на который некогда не решился Петр Порошенко. Речь идет о введении долгоиграющего военного положения. При этом комику-узурпатору необходимо заранее отработать механизмы контроля над обществом, что, по всей видимости, сейчас и начинает происходить.



