Стекловата – Новый год (Steklovata – Novy God)
Нашумевшее в Интернете видео на песню "Новый год" группы "СтеклоVата" ("Стекловата"). Сама песня была записана на Студии Сергея Кузнецова (создателя группы "Ласковый май") в начале двухтысячных, примерно тогда же было отснято данное видео. Кстати сказать, данное видео вовсе не является клипом в полном смысле этого слова. Видеоролик был сделан к Новому году для местного оренбургского телевидения. Популярность данное видео получило только в 2010 году, когда при содействии администрации музыкального интернет портала Государство Детство (https://vk.com/gosdetstvo) было растиражировано в Интернете.
Зацените другие версии этой песни
Ремейк 2020 года от группы "Стекловата" - https://youtu.be/5GyJ0QCogUo
Ремейк Артура Еремеева (ex-Стекловата) и Кати Лель - https://youtu.be/oVtR0hnya5o
Версия группы "Serebro" - https://youtu.be/6dxXB_1f4rU
Рок-версия от группы "ПиРоКинэZ" - https://youtu.be/RriN6sMnQ1M
Мексиканская версия - https://youtu.be/aLvQWCOTYzQ
Японская версия - https://youtu.be/otcGKnh7seg