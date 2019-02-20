Полюс холода: суровая жизнь в Якутии при -50° как обычное явление

Авторка 34travel < ![CDATA[]]>Екатерина Борисова< ![CDATA[]]>, которая провела детство и юность в Якутии, рассказывает о том, как живут в краях, где есть мороженое в -30°С, кататься с ледяных горок в -50°С и не глушить машины с конца осени до середины весны – это норма. Слово Кате.
Мне повезло родиться в регионе, который занимает ⅕ часть России, а по территории аналогичен восьми Франциям или десяти Италиям с плотностью населения – 1 человек на 3 квадратных километра! Как жить в месте, где у тебя есть собственные три квадратных километра, но за окном -50°С и зачем ехать к Полюсу Холода?
Где это?
Конечно, самое холодное место на планете – Антарктида. Похожие экстремально низкие температуры можно встретить и на вершинах гор. Правда, в таких местах обитают разве что пингвины, полярники или зашедшие на пару часов альпинисты.
Настоящий Полюс холода – самое холодное место в мире, где постоянно проживают люди, находится в районе села < ![CDATA[]]>Оймякон< ![CDATA[]]> в Якутии. Минимальная температура в -71,2°С была зарегистрирована здесь в 1933 году. По неофициальным данным в 1938 году температура опустилась вообще до -77,8°С. С тех пор велось множество дискуссий о методах измерения и даже предлагалось перенести Полюс холода в другое место в той же Якутии – Верхоянск. Мол там было холоднее на -0,1°С. Но так как стелла, сообщающая, что ты находишься на Полюсе Холода, до сих пор стоит в Оймяконе, то за памятным фото отправляйся все-таки туда.
«Минимальная температура в -71,2°С была зарегистрирована здесь в 1933 году.»
Перед отъездом потренируйся в создании хорошего кадра за пару секунд. На месте у тебя будет именно столько времени до того, как намертво замерзнет камера. Сенсорные телефоны и селфи, как ты понимаешь, не для якутских морозов.
На Полюс холода лучше ехать летом. Климат в Якутии резко континентальный – зимние -50°С -60°С сменяются летними +30°С +40°С. Годовой перепад температур доходит здесь до 100°С! В крайнем случае, приезжай осенью. Снег лежит, как правило, уже с конца сентября, поэтому без проблем сделаешь зимнее фото в -30°С. А после в такую теплую по якутским меркам погоду попробуй съесть мороженое на улице с местными детьми!
Как здесь вообще люди живут?
В Якутске, самом большом городе региона, в котором еще и постоянно живут люди, чуть теплее Оймякона и зимой, и летом. Минимальная зарегистрированная температура – -64,4°С, максимальная – +38,4°С. Морозы начинаются в ноябре и длятся по март, самые лютые приходятся на новогодний период. На моей памяти температура не опускалась ниже -57°С, но и этого вполне достаточно! Как правило, холод сопровождается таким густым туманом, что не видно своей вытянутой руки. Иногда, правда, температура может подняться до -30°С -35°С. И тогда в городе повсеместно ведут разговоры о наступающем глобальном потеплении!
Каждое зимнее утро в якутских домах начинается с прослушивания местного радио. Ведь могут объявить < ![CDATA[]]>актированный день< ![CDATA[]]> и отменить занятия в школах! Во времена моей юности актированный день объявляли сразу у всех учащихся при температуре в -50°С. Таких дней зимой было достаточно! А уже в старших классах сделали прогрессивную шкалу и теперь малышня оставалась дома при смешных -45°С, а старшеклассники учились до -52°С. Знал(-а) бы ты, как обидно идти утром в школу в -51,5°С! Хуже может быть только прийти туда и узнать, что актированный день все-таки объявили.
«Знал(-а) бы ты, как обидно идти утром в школу в -51,5°С! Хуже может быть только прийти туда и узнать, что актированный день все-таки объявили»
Но для местных морозы совсем не повод сидеть дома! На всех площадях города в это время устанавливают большие деревянные горки, строят ледяные городки и целые выставки скульптур. Народу здесь всегда предостаточно, а вечерами образуются многометровые очереди из желающих скатиться с горки. Катаются все, от мала до велика, лишь бы не замерзнуть.
Чтобы прогулка по зимним якутским улицам не обернулась обморожениями, не забывай заходить греться в магазины и кафе по пути. Покупать при этом что-то не обязательно. Здесь вполне нормально относятся к просто отогревающимся минут по 20 посетителям. Даже бомжей в городе принято пускать погреться в подъезды и делиться с ними горячим чаем и теплыми вещами. А любой встречный, если заметит у тебя на лице признаки обморожения (белые пятнышки на коже), обязательно предупредит об этом!
В связи с тем, что практически вся территория Якутии находится в зоне вечной мерзлоты, здания здесь стоят на высоких сваях. Делают это для того, чтобы тепло от дома не растопило мерзлоту. При этом, сваи при строительстве не забивают в землю, а «вмораживают». Первый этаж, поднятый от поверхности на 2 метра, называют техническим и не учитывают при подсчете этажности дома. Такой якутский ground floor. Очевидный плюс высоких свай в том, что можно ощутимо срезать дорогу и спокойно пройти «под домом». Пространство между свай используется и для других целей. Здесь любят селиться в летнее время бомжи, дети строят свои «штабы», а школьники бегают курить в тайне от взрослых.
Все коммуникации в Якутии также проведены над землей. Трубы здесь обшивают стекловатой и закрывают защитным материалом. Тусить зимой и летом на теплотрассах – любимое занятие все тех же школьников и бомжей. Правда, есть вероятность зачесаться до смерти после контакта со стекловатой!
А теперь будет боль. Даже не говоря про деревни и села, не все дома в Якутске до сих пор благоустроены. Далеко не отходя от центра, можно увидеть покосившиеся деревянные домики с туалетом на улице… И это в -50°С! Так что если решил проехаться зимой по якутским селениям, несколько раз подумай про перспективу туалета на улице.
Еще одна якутская особенность, замечаемая всеми приезжими, – ужасное качество дорог. Порой возникает чувство, что ты отвлекся и на недавно построенной улице прошли военные действия. Все дело в той же самой оттаивающей вечной мерзлоте и, так называемых, «пучинистых» грунтах. Ну и самый распространенный вопрос, как в такие морозы ездит автотранспорт. Все просто, владельцы автомобилей не глушат их с осени по весну. Иначе второй возможности завести авто может и не быть. Те, кто ставит машины в утепленные гаражи, носят аккумулятор с собой. Кроме того, зимой на автомобили и автобусы прикручивают вторые стекла.
Самое удивительное, что в Якутске нет городского транспорта! С советского времени и до конца нулевых по городу ездили огромные квадратные ЛиАЗы, а проезд до середины 90-ых вообще был бесплатный. Автобусы постепенно разваливались и из-за ужасного дребезжания при езде назывались якутянами «сараями». К 2010 году последние «сараи» списали и в городе остались только частные маршрутчики на ПАЗиках. Городская власть отдала все маршруты и базы общественного транспорта частникам и договорилась с ними о контроле стоимости проезда. Сейчас поездка в пределах города обойдется в € 0,40.
Увидеть Якутск и не умереть
Если желание гулять по зимнему городу тает с каждым шагом, отправляйся в краеведческий < ![CDATA[]]>Музей им. Ярославского< ![CDATA[]]>(пр. Ленина, 5/2). Здесь подробно расскажут о жизни в Якутии «с древнейших времен до наших дней», но идти туда нужно, в первую очередь, из-за «костей»! На подходе к музею в уличном «павильоне» увидишь огромный скелет гренландского кита, а внутри в полный размер собран мамонт и выставлены кости давно вымерших и отлично сохранившихся в якутской мерзлоте зверей.
Еще больше про доисторических животных узнаешь в < ![CDATA[]]>«Музее мамонта»< ![CDATA[]]>(ул. Кулаковского, д. 48) при местном университете. Здесь выставлены скелеты мамонта и шерстистого носорога, экспонируются бивни и зубы животного. Кроме того, специалисты центра активно изучают мамонтов, а значит расскажут много интересного!
И еще одна хорошая новость для любителей мамонтов. В якутской вечной мерзлоте такое количество их останков, что сувениры из костей и бивней животных, и даже их волос, продаются в магазинах и киосках по всему городу. При этом, брелок из бивня мамонта обойдется всего в € 3-5. Основной специализированный сувенирный магазин < ![CDATA[]]>«Кудай Бахсы»< ![CDATA[]]>(ул. Аммосова, 3A) расположен в Старом городе, хороший выбор сувениров также в магазинах при гостиницах «Тыгын Дархан»(ул. Аммосова, 9) и «Полярная звезда» (пр. Ленина, 24).
Увидеть своими глазами якутский быт и погрузиться в местные традиции можно в этнографическом комплексе < ![CDATA[]]>«Чочур Муран»< ![CDATA[]]>(Вилюйский тракт 7 км, 5). Здесь представлены первые деревянные сторожевые башни и дома Якутска, построенные еще казаками-первопроходцами. Понятно, что все эти здания – новострой. Последняя сохранившаяся башня Якутского острога была сожжена в 2002 году какими-то гопниками. Также в комплексе «Чочур Муран» у тебя есть шанс поучаствовать в шаманских обрядах! Якуты – язычники, и шаманы здесь крайне почитаемы.
Главный вопрос ко всем жителям Якутии – правда ли, что алмазы у нас валяются фактически под ногам. За ответом отправляйся в < ![CDATA[]]>Сокровищницу Республики Саха< ![CDATA[]]> (Якутия) (ул. Кирова, 12). Располагается она в здании местного казначейства и меры безопасности здесь соответствующие: бронированные двери, вооруженная до зубов охрана и «прыжок на месте считается попыткой улететь». Коллекция Сокровищницы поражает даже видавшего виды якутянина. Здесь представлены самые большие камни, добытые на территории республики, и уникальные ювелирные изделия, а мелкие бриллианты просто горками насыпаны на экспозиционные подносы.
«Самый распространенный вопрос, как в такие морозы ездит автотранспорт. Все просто, владельцы автомобилей не глушат их с осени по весну. Иначе второй возможности завести авто может не быть»
Если блеск бриллиантов очаровал тебя и захотелось камешек на память, просто выходи на центральную улицу города – проспект Ленина. Здесь практически через каждые пару метров стоят ювелирные магазины, наперебой заманивающие покупателей приличными скидками. В них найдешь не только современные украшения, но и якутские национальные. Причем последние крайне популярны у местного населения. Советую присмотреться к якутским серьгам. Пожалуй, что-то красивее их сложно придумать! Настоящие якутские серьги делают из серебра и в их очертаниях можно угадать женскую фигуру. Правда, в последнее время серьги стали изготавливать и из золота, а силуэт женщины заменять на один из символов Якутии: стерха или оленя.
Ну, а охладиться после увиденного богатства поможет < ![CDATA[]]>«Царство вечной мерзлоты»< ![CDATA[]]>(гора Чочур Муран 7 км, 1). Находится оно в заброшенной штольне, где когда-то хранили продукты питания, и представляет собой выдолбленные в мерзлоте пещеры с различными ледовыми скульптурами. Не пугайся, зимой и летом внутри держится температура в -10°С. Так что в холода можешь здесь даже согреться! В теплое время года посетителям выдают валенки и термопальто, больше похожее на костюм космического путешественника.
А теперь выйди на улицу и оглянись по сторонам – все это время ты находился(-лась) в российской версии Голливуда! В последнее десятилетие в Якутии произошел кинематографический бум. Ежегодно здесь выпускают десятки малобюджетных фильмов, которые делают в местном прокате голливудские блокбастеры и участвуют в фестивалях класса «А». Большинство картин сняты на якутском или смеси русского и якутского языков. Фильмы с субтитрами на русском показывают в кинотеатрах < ![CDATA[]]>«Лена»< ![CDATA[]]>(пр. Ленина, 45) и < ![CDATA[]]>Cinema Center< ![CDATA[]]>(ул. Кирова, 18 «Г»). О том, как устроен якутский кинематограф читай в статье < ![CDATA[]]>«Таких дел»< ![CDATA[]]>.
«Любой встречный, если заметит у тебя на лице признаки обморожения (белые пятнышки на коже), обязательно предупредит об этом!»
Но кино не единственное развлечение в городе, есть еще < ![CDATA[]]>Госцирк РС(Я)< ![CDATA[]]> (ул. Пояркова, 22) – самый северный цирк на планете! Но это не главная его заслуга. Так получилось, что якутские акробаты считаются одними из лучших в мире. А все потому, что в период становления цирка местных артистов отправляли учиться акробатическому мастерству в Китай. И сейчас уже известный, без преувеличения, на весь мир якутский цирк может похвастаться множеством международных наград и насыщенным гастрольным графиком. Хорошо, что труппа не забывает о представлениях и на малой родине.
Если культурная жизнь города тебя захватила и никак не отпускает, отправляйся на представление в якутский академический театр – < ![CDATA[]]>Саха Театра< ![CDATA[]]> (ул. Орджоникидзе, 1). Спектакли здесь идут на якутском языке с синхронным русским дубляжом в наушники. Ставят от современных местных писателей до переведенного Шекспира. Выбирай спектакли по традиционным якутским эпосам (< ![CDATA[]]>олонхо< ![CDATA[]]>) и наслаждайся культурой саха и восхитительными национальными костюмами. Тем более, что олонхо входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Ну а если до сих пор в голове не сложилась картина жизни в Якутии, посмотри клип от местного проекта < ![CDATA[]]>«ZLOI MAMBET»< ![CDATA[]]>, взорвавший Youtube несколько лет назад. Кстати, мамбет – ругательное слово, так городские жители называют приехавших из деревень якутов, которые очень плохо или совсем не говорят по-русски. Люди поинтеллигентнее называют их «улусниками» (территория Якутии делится на улусы, т.е. районы). Но и в том, и в другом случае оба слова, обращенные к якуту, предвещают драку.
И еще, в любом случае якутяне сразу же узнают в тебе приезжего, но если хочешь мимикрировать под местное население, запоминай главное правило! В Якутии говорят не яку́ты и у́нты, а якуты́ и унты́.
Чем заняться летом?
Белые ночи, волосогрызки и купание в Лене – так сполна можно описать якутское лето. Для испугавшихся морозов в теплое время года в Якутии тоже есть, чем заняться. Главное, не забыть купальник и крем от загара!
Любителям питерских белых ночей стоит посетить летнюю Якутию и понять, что в Северной столице их жестоко обманывали и никакие в Петербурге ночи не белые! В летние месяцы (июнь-июль) в Якутске ночью светло абсолютно так же, как и днем, и никакого намека на сумерки. Время можно различать лишь по солнцу – ночью оно скрывается за горизонтом и не жарит, что есть мочи, а значит можно спокойно прогуляться по городу.
«Волосогрызки медленно кружат над своей жертвой и вмиг пикируют, намертво вцепившись в одежду или запутавшись в волосах.»
Днем в жаркие +35°С улицы пусты, только летают стаи < ![CDATA[]]>волосогрызок.< ![CDATA[]]> Эти большие древесные жуки с черным, как смоль, телом и длинными усами – настоящее испытание для нервной системы. Хотя они прогрызают в одежде дырки и могут укусить, приземлившись на голое тело, боятся их больше из-за ужасного внешнего вида. Передвигаются они часто по одиночке или парами, но бывает небо закрывают черные тучи жуков. Волосогрызки медленно кружат над своей жертвой и вмиг пикируют, намертво вцепившись в одежду или запутавшись в волосах. Маленький лайфхак – эти жуткие жуки в основном садятся на светлую одежду и распущенные волосы.
Большинство летних развлечений в Якутске связано с рекой Лена. Можно прогуляться по набережной от Старого города(ул. Аммосова, 6/1) – целого квартала с восстановленной исторической застройкой, до дамбы в 202 микрорайоне. Здесь же работает пляж. Конечно, качество воды в черте города оставляет желать лучшего, но за чистотой главного городского пляжа активно следят коммунальные службы. Да и приятно бывает пару раз в день добежать сюда и окунуться в холодную ленскую воду. Как правило, с утра и вечером, когда спадает жара, на пляже яблоку негде упасть! В выходные якутяне предпочитают выезжать купаться «на Лену» за город на обустроенные или дикие пляжи.
Если в сильную жару не можешь заставить себя уйти далеко от реки, садись на теплоход и прокатись до главной достопримечательности Якутии – национального парка < ![CDATA[]]>«Ленские столбы»< ![CDATA[]]>. Поездка займет пару дней, большинство круизов отправляется в выходные. Самые популярные теплоходы по маршруту – «Демьян Бедный» и «Михаил Светлов» от < ![CDATA[]]>«Ленатурфлот»< ![CDATA[]]>. Кроме того, множество мелких компаний могут отвезти тебя до Столбов на скоростных катерах. За поездку в любом случае заплатишь, как за полет до Москвы. Билеты можно приобрести в Речном порту (ул. Новопортовская, 1).
Ну и куда в Якутии без снега и льда даже летом! На другом берегу Лены в Кангаласском улусе находится нетающий летом огромный и белоснежный < ![CDATA[]]>ледник Булуус< ![CDATA[]]>. В переводе с якутского Булуус и значит ледник. Добраться сюда можно самостоятельно на авто или присоединившись к одному из экскурсионных минивенов. Поездка займет целый день. На месте можно побродить по леднику, попробовать воду из подземного источника и даже искупаться. Отдельное удовольствие – переправа через Лену. Река настолько широкая, что другого берега не видно. Так что, стоя на якутском палящем солнце, можно представлять, что ты на море… Лаптевых.
Ну а закончить, или наоборот начать, свое летнее якутское путешествие нужно празднованием местного «нового года»! < ![CDATA[]]>Ысыах< ![CDATA[]]> [исэ́х] – главный праздник якутов, традиционно отмечался в день летнего солнцестояния. Сейчас дату Ысыаха выбирают ежегодно в период с 10 по 25 июня и утверждают специальным указом. Неизменно одно: праздник проходит на природе, начинается в субботу утром и длится весь день и всю ночь. В Якутске место празднования – Усть-Хатын. В этот день сюда приезжают практически все жители близлежащих населенных пунктов, а городские улицы вымирают. Якуты на Ысыах надевают национальные костюмы, поют и танцуют традиционный круговой танец – < ![CDATA[]]>осуохай< ![CDATA[]]> [асо́хай] и пьют кумыс (напиток из кобыльего молока). Здесь же проходит множество концертов, выставок, конных и спортивных состязаний. При этом, соревнуются в традиционных < ![CDATA[]]>якутских видах спорта< ![CDATA[]]>: < ![CDATA[]]>борьбе хапсагай< ![CDATA[]]> и различных < ![CDATA[]]>стилях национальных прыжков< ![CDATA[]]>.
«Любителям питерских белых ночей стоит посетить летнюю Якутию и понять, что в Северной столице их жестоко обманывали и никакие в Петербурге ночи не белые!»
Якутская кухня: остаться в живых
Основу рациона в Якутии составляет всевозможная рыба, выловленная в Лене и множестве других северных рек. Почти все мясо завезено из-за границы. С овощами и фруктами напряженка даже летом. Везут их большей частью из Китая и часто они бывают совсем несъедобные. Цены на продукты здесь выше средних по стране, а на овощи/фрукты превышают средние показатели в 3 раза, если не больше. Связано это с отсутствием железной дороги до Якутска и моста через Лену, поэтому все грузы доставляют в город самолетами или фурами. Последними только летом с переправой через реку или по зимнику.
Но рыба в Якутии изумительная, больше такую нигде в мире не найдешь! Продается она в трех состояниях: сырая/замороженная (€ 12/кг), копченые спинки – балык (€ 15/кг) и тёша – копченые или соленые брюшки. За рыбой или просто на экскурсию отправляйся на самый большой гастрономический рынок столицы – < ![CDATA[]]>«Крестьянский»< ![CDATA[]]>(г. Якутск, ул. Лермонтова, 62/2, блок А). Внутри крытого павильона продают копченую и соленую рыбу, местную молочку и овощи/фрукты. На улице зимой стоят ряды с замороженной рыбой, а летом разворачиваются фруктовые лотки.
«Самые вкусные блюда здесь подают замороженными практически в лед»
Кажется, нет ничего лучше после холодного зимнего дня зайти в теплый ресторан и попробовать что-нибудь из якутской кухни. Так, чтобы согреться, и душа развернулась! Огорчу тебя, самые вкусные блюда здесь подают замороженными практически в лед.
Наиболее популярное и безмерно любимое местными блюдо якутской кухни – строганина. Сама готова отдать за него полцарства или пару десятков евро! Как правило, готовят ее из рыбы подледного лова, которая тут же на холоде замерзает в течение 10 секунд. Бывает также строганина из сырой жеребятины или ее печени, но любителей такого варианта гораздо меньше. И в том, и в другом случае, замороженные рыбу или мясо строгают тонкими пластинками с помощью «якутского ножа». В крайнем случае можно обойтись большим бытовым с хорошо заточенным лезвием. Главное, съесть блюдо до того, как оно растает. Строганину, конечно, подают зимой в любом ресторане. В домашних условиях, как правило, в декабре покупается огромная рыбина и постепенно с течением зимы строгается. Хранят рыбу на улице или на балконе. Если в процессе хранения или приготовления она даже немного подтает, больше из нее строганину не делают.
Салат «Индигирка» – лайт-версия строганины для привередливых. По сути это мелко нарезанная замороженная рыба подледного лова, слегка сбрызнутая уксусом, вперемешку с репчатым луком. В ресторанах ее готовят из нельмы или омуля, а в домашних условиях часто делают из свежемороженной сельди. Кстати, свежемороженную сельдь в Якутии едят просто так, закусывая хлебом.
Если сыроедение совсем не твое и на замороженные блюда без термической обработки уже смотреть тошно, заказывай фаршированных карасей! Сейчас научу тебя правильно их есть. Сначала вилкой подцепляешь ребрышки, затем съедаешь кашу из риса и карасевой икры, которой фаршируют рыбину, после доедаешь мясо с хребта. И вот здесь наступает момент деликатесной части – карасевого языка!
На этом перестаю тебя мучить странными якутскими блюдами, передохни и перекуси ойогосом. Несмотря на не вызывающее доверие название, это всего лишь вареная жеребятина. А если быть точнее, то жеребячьи ребрышки. Кстати, жеребятина крайне полезное мясо, говорят, оно поглощает радиацию и выводит из организма радионуклиды.
Ну а на десерт можешь взять опять же замороженное блюдо из взбитых сливок с ягодами или вареньем. В народе оно называется «мартышками», а в ресторанном меню именуется «керчах». Есть еще один похожий десерт из замороженного сливочного масла взбитого с молоком – чохоон. А запить все это можно традиционным якутским кумысом. Правда, будь осторожен в крепком кумысе до 4,5% алкоголя. Приятного аппетита!
*На этом месте должен быть туристический слоган Якутии, но его пока не придумали!
Что надеть?
Если решил(-а) отправиться в Оймякон зимой, совет очевиден. Возьми все самое теплое, что есть в твоем гардеробе, отложи это подальше и купи одежду в 2 раза теплее!
В последние годы технологии развиваются стремительными темпами и уже можно с легкостью заменить 2 пары рейтуз/подштанников на один комплект термобелья, а шубу на теплый пуховик. Единственное, все надетое близко к телу должно быть из натуральных материалов. Обязательно возьми пару шерстяных свитеров (скорее всего, надевать ты их будешь сразу вместе), 2 пары опять же шерстяных варежек (их тоже надевают друг на друга), большой шарф, которым можно закрыть все лицо, и теплые носки.
Якутяне до сих пор предпочитают одеваться в меха. Среди верхней одежды преобладают шубы и дубленки из овчины, в норке суровой якутской зимой точно замерзнешь. Молодежь все чаще переходит на пуховики. Для поездки ищи куртки, как минимум, с тканевой подкладкой. На морозе синтетика замерзает и стоит колом, а значит, в такой куртке будешь передвигаться по улицам словно робот.
«Возьми все самое теплое, что есть в твоем гардеробе, отложи это подальше и купи одежду в 2 раза теплее!»
Что касается обуви, то здесь преобладают меховые унты на войлочной подошве. Женские модели украшают узорами из бисера, мужские выглядят довольно строго. Традиционные унты шьют из шкур оленей и стоят они от € 230 за пару. Цена напрямую зависит от качества меха, выделки и шитья бисером. Особо ценится темный окрас, если на ворсе есть белые вкрапления, то стоимость унтов снижается. Самый известный местный производитель меховой обуви – фабрика < ![CDATA[]]>«Сардаана»< ![CDATA[]]>(г. Якутск, ул. Кирова, 7). В городских магазинах и на китайском рынке «Столичный»(г. Якутск, ул. Дзержинского, 72) можно купить также конские унты с длинным меховым ворсом, которые стоят раза в 2 дешевле, или торбаза – похожая на унты обувь на войлочной подошве из выделанной овчины, которая обойдется в € 80-90.
Конечно, если едешь не в самую холодную пору, можно обойтись кожаной обувью. Только она должна быть утеплена натуральным мехом, надевать ее придется все равно с шерстяными носками. В сильные морозы резиновая подошва часто лопается, и можно остаться не только без обуви, но и без ног. Вообще, зимой в кожаной обуви не сильно погуляешь по городу, холод сковывает ноги довольно быстро.
И запомни, никогда, никогда, никогда не моргай на морозе! Вполне вероятно, что в следующий раз ты сможешь открыть глаза, только зайдя в теплое помещение и растопив намерзший на ресницах снег и лед.
Как добраться?
Административный и культурный центр Якутии находится в ее столице – городе Якутске. Сюда летают прямые рейсы из Москвы авиакомпаний Аэрофлот, S7 и Якутия. С октября по апрель часто проводят грандиозные распродажи и можно улететь с 70% скидкой. В воздухе проведешь 6,5 часов.
Само село Оймякон находится в 683 км от Якутска. С апреля по октябрь туда летает «кукурузник» региональной авиакомпании < ![CDATA[]]>«Полярные авиалинии»< ![CDATA[]]>. Время в полете 2,5 часа, а цены сопоставимы с билетами Москва-Якутск. Будь внимателен, рейсы в Оймякон отправляются из маленького аэропорта «Маган».
В зимнее время единственная возможность добраться до Оймякона – найти водителя в Якутске. В этом тебе поможет самый популярный местный портал – < ![CDATA[]]>ykt.ru< ![CDATA[]]> . Проехать придется порядка 930 км по трассе «Колыма», она же – «Дорога на костях». Помимо того, что на улице холод и по пути не встретится ни одного населенного пункта, дорога за поселком Хандыга проходит по Верхоянским горам с обрывами, прижимами и прочими прелестями. На случай, если в пути что-то случится с машиной, водители берут с собой дрова и водку! В общем, еще до приезда на Полюс холода экстрима будет хоть отбавляй.
Правда, в самом Оймяконе, кроме стеллы «Полюс холода», делать особо нечего. Поэтому, когда главное фото сделано, прыгай в авто и возвращайся в Якутск. Здесь тебя ждет насыщенная культурная программа!
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