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Концептуальные итоги года. Михаил Величко

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Что главное в прошедшем годе? Какая обстановка внутри России? Концептуальный анализ 2021 года от Михаила Викторовича Величко.

01:53 Какие из событий 2021 года на ваш взгляд были ключевыми?
06:05 Как вы оцениваете степень тревожности между властью и народом?
15:26 Интеграция пятитомника Евгения Спицына “История России”. Является ли нынешнее состояние общества, результатом кризиса господствующего внутри правящего класса менталитета?
27:14 Сможет ли народ России сам переломить свою собственную иждивенческо-потребительскую позицию?
38:45 Как весь этот год политическое руководство нашей страны “держало удар” реагируя на внешние вызовы?
41:12 На какие новые вызовы Российское общество и власть сможет ответить в 2022 году?
46:54 Есть ли потенциал у нашего общества, у политических кругов ответить на вызовы 2022?

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#Концептуал #АлександрШлотов #МихаилВеличко
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5hJ3hfGBpug
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