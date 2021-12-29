Вышел фильм "Гранит" о поездке "туристов" в Мозамбик в 2019-м году, где они занимались обучением и поддержкой местных силовиков в борьбе против террористов ИГИЛ в северных районах Мозамбика. Фильм продолжает общую линию распространения влияния российских подрядчиков в африканских странах в период после начал операции в Сирии в 2015 году, которая фактически распахнула для России дверь в Африку.Примета времени.Если в советские времена войны и конфликты в далекой Африке (например, в Анголе) оставались либо неизвестными, либо малоизвестными для широкого круга граждан, то в современных реалиях всеобщей информатизации, многие вещи становятся достоянием общественности очень быстро. Так и в случае с событиями в Мозамбике в фильме «Гранит». Фактически, активные события, которые собираются показывать в фильме, происходили там в 2019-м году. А уже в 2021-м году выходит художественным фильм по мотивам.А ведь еще недавно большинству и дела не было до какого-то там Мозамбика, который фигурировал в российской новостной повестки краткими сообщениями о заключении межправительственного договора, дающего право ВМС РФ заходить в местные порты, да сухими сводками активности боевиков.Но в 2019-м там появились «туристы», которые решали привычную еще по Сирии задачу – поиск и уничтожение боевиков ИГИЛ, и поддержка местного правительства, изнывающего от нападений террористов. Пустыню Восточной Сирии сменили джунгли северного Мозамбика. Люди те же, противник примерно тот же самый, задачи плюс-минус не изменились.Появились «туристы» в период выборов 2019-го года и последующей внутренней нестабильности, чем пользовались боевики местного «вилаята» ИГИЛ, атакуя поселки, опорные пункты армии и даже захватывая города на побережье. С появлением «туристов», которых пригласило местное правительство, ситуация начала меняться – наши поднатаскали местных, да и сами принимали участие в боях с ИГИЛ, в результате чего ситуация начала меняться не в пользу ИГИЛ.Отработав контракт, «туристы» поехали по своим делам. Но через некоторое время выяснилось, что без длительной системной работы, устранить истоки нестабильности в Мозамбике не так-то просто, поэтому сейчас о периоде стабилизации 2019-2020 года Мозамбику можно только мечтать.ИМХО, местные власти совершили тут серьезную ошибку, которую не совершил президент ЦАР, заключивший долгосрочный контракт на подготовку и обучение местных войск российскими инструкторами. Отсюда и разные результаты. Как итог, ИГИЛ в Мозамбике до сих пор цветет и пахнет в северных районах страны, представляя серьезную угрозу как существованию самого Мозамбика, так и сопредельным странам – что бывает, если запустить проблему «черных», мы прекрасно видели на примере Сирии и Ирака, где террористическая группировка смогла построить террористическое квази-государство, которое мучительно уничтожали несколько лет коллективными усилиями.В этом отношении, работа «туристов» в Мозамбике это работа над тем, чтобы то, что произошло в Ираке и Сирии, не произошло в Африке."Гранит" в общих чертах показывает чем занимались "туристы" в Африке, кто являлся противником первого уровня и кто стоял за ним, поддерживая тезис о том, что террористы, как правило, существуют не как сферический конь в вакууме, а зачастую за ними стоят интересы других игроков, которые в открытую или в темную могут использовать террористические или повстанческие группы для дестабилизации определенных стран в своих интересах.Если говорить о самом фильме, то это достаточно типичный милитари-боевик, снятый по горячим следам произошедших событий, которые не слишком активно освещались в отечественных, но чуть более активно освещались в западных СМИ (в основном, через призму "разоблачений" действий "туристов"). Фильм является частью уже хорошо знакомой франшизы ("Турист", "Шугалей", "Солнцепек" и т.д.) и продолжает обыгрывать тему ЧВК в современных реалиях, когда их официально как бы нет, но де-факто они давно есть и действуют в разных регионах мира. Теперь и в Мозамбике.Фильм уже доступен онлайн.Фильм на мой взгляд уступает "Солнцепеку" и "Туристу", но вполне смотрибелен. С интересом бы посмотрел фильм про противостояние "туристов" с турками в Ливии в 2020-м году.