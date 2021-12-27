Топ-3 самых популярных ошибок
В последний выпуск 2021 года вошли всего лишь три ошибки. Однако эти ошибки так часто допускают, что молчать об этом просто невозможно.
3 место – «баловать»
2 место – «закончить» (учебное заведение)
1 место – «одеть» (что-то).
Хотя есть и отличники – они не только сами говорят правильно, но и других поправляют!
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