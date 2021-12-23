Политический детектив 1991. Юрий Жуков
В какой обстановке происходило разрушение СССР? Как было поделено общество в конце перестройки? Чем запад помог в разрушении страны? Юрий Николаевич Жуков – писатель, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Россий Истории РАН.
01:51 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, де-факто положив конец существованию СССР. В результате появилось 15 государств.
Юрий Николаевич, какова ваша оценка событий как очевидца, историка и патриота?
29:45 Сторонников непризнания развала СССР очень много среди зрителей Концептуала, много их и на других ресурсах.
Не смотря на все юридические ошибки обнаруженные при составлении этого судьбоносного документа, возможно ли через суд или через другие инстанции отменить его?
35:59 Какие внешние или внутренние факторы могут способствовать объединению страны?
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Сталин. Неизвестные архивы СССР
https://konzeptual.ru/stalin-neizvestnye-arhivy-sssr-komplekt-iz-6-ti-knig/?utm_source=smi
Комитет 300. Тайна мирового правительства
https://konzeptual.ru/komitet-300-tajny-mirovogo-pravitel-stvaa-11740/?utm_source=smi
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