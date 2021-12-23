Украинские профессиональные сумасшедшие вовсю глумятся над инициативой присвоить распаду СССР высокое звание «геополитической катастрофы века»

Хотя несмотря на все потуги изобразить европейскую нацию, их страна продолжает жить в руинах «совка» 60-х годов, не построив ничего, кроме уродливых ЖК. Но унаследовав от него, творчески развив и возведя в превосходную степень самое плохое.

Государственная идеология — пожалуйста. Цензура и подавление любого инакомыслия — нате. Политические заключенные, преследования, выявления авторов «подрывной литературы» — только в путь. Только тогда гонялись за листовками и самиздатом, а теперь сажают за посты в соцсетях.

Доносы пишут увлеченно. Вместо комсомола теперь патриотические активисты. Вместо ветеранов Великой Отечественной ходят в школу ̶к̶ ̶п̶и̶о̶н̶е̶р̶а̶м̶ «ветераны АТО». А на стене вместо дедушки Ленина висит провиднык Бандера, и его официальный образ скопирован с ленинского так, что местами даже стыдно. Когда-то была «молодая республика в кольце врагов» и «железный занавес», ну и тут не подкачали. Кругом враги, все нас ненавидят, а мы ж такие замечательные.

Советская власть широко отмечала годовщины Великой Октябрьской революции. «Не такие» украинские люди имеют культ Революции Достоинства. И те, и те, что характерно, гневно отрицали слово «госпереворот». Советские люди шли к коммунизму, который неизвестно когда случится. Гражданам Украины предложено стремиться к такой же далекой евроатлантической интеграции. Только сказать, когда она будет, требуют от иностранцев.

Главное отличие того и этого — обмен социальных гарантий, социальных лифтов и государственной независимости на сто сортов колбасы. Ну и, конечно, формирование огромной прослойки безмозглых и безвольных потребителей, неспособных ни на что кроме шоппинга.

И вот последнее действительно катастрофа века.

Дмитрий Заборин, Украина