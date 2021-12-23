Главная » Новости Украины и Новороссии

Несмотря на потуги изобразить европейскую нацию, Украина продолжает жить в руинах «совка»

40 0

Несмотря на потуги изобразить европейскую нацию, Украина продолжает жить в руинах "совка"

Украинские профессиональные сумасшедшие вовсю глумятся над инициативой присвоить распаду СССР высокое звание «геополитической катастрофы века»

Хотя несмотря на все потуги изобразить европейскую нацию, их страна продолжает жить в руинах «совка» 60-х годов, не построив ничего, кроме уродливых ЖК. Но унаследовав от него, творчески развив и возведя в превосходную степень самое плохое.

Государственная идеология — пожалуйста. Цензура и подавление любого инакомыслия — нате. Политические заключенные, преследования, выявления авторов «подрывной литературы» — только в путь. Только тогда гонялись за листовками и самиздатом, а теперь сажают за посты в соцсетях.

Доносы пишут увлеченно. Вместо комсомола теперь патриотические активисты. Вместо ветеранов Великой Отечественной ходят в школу ̶к̶ ̶п̶и̶о̶н̶е̶р̶а̶м̶ «ветераны АТО». А на стене вместо дедушки Ленина висит провиднык Бандера, и его официальный образ скопирован с ленинского так, что местами даже стыдно. Когда-то была «молодая республика в кольце врагов» и «железный занавес», ну и тут не подкачали. Кругом враги, все нас ненавидят, а мы ж такие замечательные.

Советская власть широко отмечала годовщины Великой Октябрьской революции. «Не такие» украинские люди имеют культ Революции Достоинства. И те, и те, что характерно, гневно отрицали слово «госпереворот». Советские люди шли к коммунизму, который неизвестно когда случится. Гражданам Украины предложено стремиться к такой же далекой евроатлантической интеграции. Только сказать, когда она будет, требуют от иностранцев.

Главное отличие того и этого — обмен социальных гарантий, социальных лифтов и государственной независимости на сто сортов колбасы. Ну и, конечно, формирование огромной прослойки безмозглых и безвольных потребителей, неспособных ни на что кроме шоппинга.

И вот последнее действительно катастрофа века.

Дмитрий Заборин, Украина

Источник: https://news-front.info/2021/12/23/nesmotrya-na-potugi-izobrazit-evropeyskuyu-natsiyu-ukraina-prodolzhaet-zhit-v-ruinah-sovka/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nesmotrya-na-potugi-izobrazit-evropeyskuyu-natsiyu-ukraina-prodolzhaet-zhit-v-ruinah-sovka
Метки: последние новости украины на сегодня, ссср, статьи, тоталитарный совок, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Правильный ребенок
Как сделать свои роды приятными и безопасными?
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
Новости Украины и Новороссии 09 мая 2019
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru