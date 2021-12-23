Чеченская война: перед штурмом Грозного/Евгений Норин и Егор Яковлев
Евгений Норин продолжает свой рассказ об истории войн в Чечне. Что творилось в рядах российской армии тех лет? Как политики мешали военачальникам готовиться к вооруженной борьбе? В чем проявилось мастерство генерала Рохлина?
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/954
Первая часть цикла «Чеченская война»: https://www.youtube.com/watch?v=a1AJIzfVALE
Заказать книгу Евгения Норина: https://digital-history.ru/rekomenduemie/34018-chechenskaya-voyna-tom-1-1994-1996-evgeniy-norin