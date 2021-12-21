Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Как отмечается в пояснительной записке, такая выплата может быть установлена «в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребенок (дети)». Авторы инициативы предлагают ввести эту норму в действие с 1 января 2022 года и ежегодно индексировать на уровень реальной инфляции.

Депутаты уточняют, что дети могли бы получать выплату до достижения им возраста 18 лет, а родители – до совершеннолетия младшего ребенка. В пояснительной записке также указано, что «максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 миллионов человек». Общий объем средств на эти выплаты парламентарии оценивают в 7,2 трлн рублей в год.

В тексте законопроекта говорится, что источником выплат могут быть средства Фонда национального сбережения, а также поступления в бюджет от дифференцированных налоговых ставок в отношении сырьевых товаров.

В документе указывается, что на получение выплат имеют право те члены семьи, у которых есть гражданство России.

По материалам «Российской газеты», Газеты.ру, газеты «Известия»