В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми
Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Как отмечается в пояснительной записке, такая выплата может быть установлена «в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребенок (дети)». Авторы инициативы предлагают ввести эту норму в действие с 1 января 2022 года и ежегодно индексировать на уровень реальной инфляции.
Депутаты уточняют, что дети могли бы получать выплату до достижения им возраста 18 лет, а родители – до совершеннолетия младшего ребенка. В пояснительной записке также указано, что «максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 миллионов человек». Общий объем средств на эти выплаты парламентарии оценивают в 7,2 трлн рублей в год.
В тексте законопроекта говорится, что источником выплат могут быть средства Фонда национального сбережения, а также поступления в бюджет от дифференцированных налоговых ставок в отношении сырьевых товаров.
В документе указывается, что на получение выплат имеют право те члены семьи, у которых есть гражданство России.
По материалам «Российской газеты», Газеты.ру, газеты «Известия»
Мягко говоря прифигевшие цыгане сейчас недоуменно переглянулись. Т.е. эсеры предлагают 80% нефтегазовых доходов направить на выплаты семьям. Ясно-понятно. Расходимся.
Нужны России законы, которые стимулировали бы коллективные хозяйства производить конкурентоспособную продукцию. Нужны законы такие, чтобы создавались выгодные всем рабочие места.
Принятие временных законов по разовым выплатам нужно ограничивать.