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В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми

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В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми

Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия За правду» (СРЗП) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Как отмечается в пояснительной записке, такая выплата может быть установлена «в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребенок (дети)». Авторы инициативы предлагают ввести эту норму в действие с 1 января 2022 года и ежегодно индексировать на уровень реальной инфляции.

Депутаты уточняют, что дети могли бы получать выплату до достижения им возраста 18 лет, а родители – до совершеннолетия младшего ребенка. В пояснительной записке также указано, что «максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 миллионов человек». Общий объем средств на эти выплаты парламентарии оценивают в 7,2 трлн рублей в год.

В тексте законопроекта говорится, что источником выплат могут быть средства Фонда национального сбережения, а также поступления в бюджет от дифференцированных налоговых ставок в отношении сырьевых товаров.

В документе указывается, что на получение выплат имеют право те члены семьи, у которых есть гражданство России.

По материалам «Российской газеты», Газеты.ру, газеты «Известия»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_gosdumu_vnesen_zakonoprojekt_o_bazovom_dohode_dla_semej_s_detmi_127.htm
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 8140 6710
    Женечка 32 мин. назад

      Мягко говоря прифигевшие цыгане сейчас недоуменно переглянулись. Т.е. эсеры предлагают 80% нефтегазовых доходов направить на выплаты семьям. Ясно-понятно. Расходимся.

    • 8383 6123
      чужой 12 мин. назад

        Нужны России законы, которые стимулировали бы коллективные хозяйства производить конкурентоспособную продукцию. Нужны законы такие, чтобы создавались выгодные всем рабочие места.
        Принятие временных законов по разовым выплатам нужно ограничивать.

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