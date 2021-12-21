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Покоритель высочайших гор

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Борис Коршунов – советский и российский альпинист, девятикратный “Снежный барс” (неофициальный титул (звание) у альпинистов), участник исследований по выживанию человека в экстремальных условиях, очень Светлый и интересный человек.

Что общего между космосом и альпинизмом.
Как занятия альпинизмом помогают человеку испытать себя в разных условиях пребывания.
В каких секретных испытаниях на выживание человека в экстремальных условиях принимал участие Борис Степанович Коршунов, для чего они проводились?
Чем занимался наш гость в космической отрасли?
Какие задачи стояли и стоят перед космической отраслью для вскрытия и наилучшего использования своих скрытых возможностей для выполнения задач при исследовании космоса.
А также много интересных случаев из жизни, которые помогли Борису Степановичу сохранять здоровье тела, быть молодым душой и сильным Духом.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#альпинизм #космос #БорисКоршунов
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WHnMaXjJvK8
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