Капитализм как цивилизация избранных. В чём ошибся Макс Вебер. В. Катасонов
Тайна возникновения капитализма. Доктор экономических наук Валентин Катасонов о том, как связаны капитализм и протестантизм. В чём прав и в чём ошибался Макс Вебер. Почему революции часто приводят к результатам обратным ожидаемым.
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