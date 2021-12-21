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Капитализм как цивилизация избранных. В чём ошибся Макс Вебер. В. Катасонов

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Тайна возникновения капитализма. Доктор экономических наук Валентин Катасонов о том, как связаны капитализм и протестантизм. В чём прав и в чём ошибался Макс Вебер. Почему революции часто приводят к результатам обратным ожидаемым.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EUYMVLIiWVI
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