Точка обнуления. Перестройка мировой системы даёт нам шанс вырваться из неё. Ирина Мухина
Как текущие события могут стать катализатором возникновения нового социума, альтернативного массовому. Как цифровые технологии могут сработать против их создателей. В чём заключается побочный эффект демонтажа существовавшей мировой системы и какие потенциалы открывает вход в точку обнуления. Какое неожиданное эхо могут иметь удары, которые пережила Россия в XX веке. Об этом говорит кандидат физ-мат наук, специалист в области ИИ, цифровизации и больших данных Ирина Мухина.
Видеоблог Ирины Мухиной https://www.youtube.com/channel/UCyeH3Q8D388TNjEpcbFCUow
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