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Точка обнуления. Перестройка мировой системы даёт нам шанс вырваться из неё. Ирина Мухина

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Как текущие события могут стать катализатором возникновения нового социума, альтернативного массовому. Как цифровые технологии могут сработать против их создателей. В чём заключается побочный эффект демонтажа существовавшей мировой системы и какие потенциалы открывает вход в точку обнуления. Какое неожиданное эхо могут иметь удары, которые пережила Россия в XX веке. Об этом говорит кандидат физ-мат наук, специалист в области ИИ, цифровизации и больших данных Ирина Мухина.

Видеоблог Ирины Мухиной https://www.youtube.com/channel/UCyeH3Q8D388TNjEpcbFCUow

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Sq5YwuSJpyw
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