Когда хвост виляет собакой. Медиакратия и британский истеблишмент. Андрей Фурсов
Общество управляется медиамагнатами, как частью мирового правящего класса, поэтому слова редактора одной из центральных газет Великобритании: «Я думаю, мы должны говорить за наших читателей и за народ Британии, так как нам этот представляется нужным» — точно определяют отношение так называемой свободной прессы к своим читателям. Рассказывает Андрей Фурсов.
Полное видео: https://nday.club/video/30ede7ce-7696-4860-a40f-31dc314ccdac.html
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