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Вокруг Маяковского. Горький, Ежов и другие | Владимир Соловейчик

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17 декабря 1935 года газета "Правда" опубликовала полный текст записки Сталина Ежову о творчестве Маяковского.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fa5wxoINwvg
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