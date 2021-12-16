Призвание. Андрей Максимов
Призвание – это то, для чего тебя призвали на Землю.
✅ Большинству современных людей не известен принцип достижения счастья, а также основы сохранения здоровья души и восстановления психи. С этой и другими жизненно важными темами поможет разобраться гость сегодняшнего интервью, основатель школы психофилософии Андрей Маркович Максимов.
1:25 Как пришла идея создания книги «Скорая психологическая помощь»?
3:49 Абсурдность современной системы образования. Истинное школы.
9:26 Фундаментальная ошибка в воспитании детей. Два типа родителей…
14:26 Чем старше – тем глупее. Что нас духовно калечит?
20:30 Позитивные духовные тенденции в обществе.
22:42 Почему сейчас стало опасно ходить в театр?
25:12 Из чего состоит счастье?
30:48 Как быть мастером от Бога?
42:51 Принципы семейного воспитания Андрея Марковича.
45:48 Как восстанавливать психику? Наука о душе.
50:37 Промысл Бога в жизни Андрея Марковича.
54:59 Без этого ваша жизнь будет становится хуже… Как не испортить жизнь своим детям? Принцип валюнтотерапии.
Андрей Маркович Максимов:
Писатель, телеведущий
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель
12+
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#психология #призвание #душа