Осенние Деды. Взаимодействие с Предками
6-7 ноября 2021 на Яргоре состоялся праздник Осенние Деды.
Предков славили, благодарили ушедших за мудрость переданную. Хороводы водили, игры, забавы разные проводили, песни пели. Да без дружной трапезы не обошлось.
Организатор праздника – «Центр целостного развития ЯрГора».
Участвовали: Сурияр – обрядодей, Иван Царевич на сером Волке, Василиса (ВАСИЛИСА Сказочного мира, АТОН-центр), Дубыня, Кирилл Жердев (мастер по обучению работе на тренажере Правило и его изготовлению) и все, желающие участвовать в этом в празднике.
#яргора #осенниедеды
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
https://t.me/slavyanskoeradio
https://www.instagram.com/slavradio_org/
https://bastyon.com/slavradio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.