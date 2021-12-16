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Администрация Президента вступила в битву за цифровое пространство. Игорь Шнуренко

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Почему Сбер становится неудобным власти и как с этим связана недавняя продажа холдинга ВК. Чьи интересы реализует каждый из трёх российских медиагигантов: Яндекс, Сбер и ВК. Какие факты свидетельствуют о том, что внутри властных структур начинается серьезная борьба за цифровое поле.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ngPPc1IKRh8
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