Затягивание людей в Новый Мир закончится к 2025 году. Валентина Киселёва
Кто из стран “присягнул” ВОЗ на последней ассамблее. Почему экспансия строителей Нового Мира затухнет к 2024-2025 году и в каком году, согласно плану элит, их система будет-таки достроена. Каков единственный способ эффективно противостоять современным негативным процессам и что каждый может для этого сделать. Об этом и многом другом рассказывает эксперт по вопросам биоэтики Валентина Киселёва.
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