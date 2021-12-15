Переломное время: каким будет новый мир? М. Делягин, С. Глазьев, А. Проханов, В. Аверьянов
Идеология наступающей России – какой она должна быть, и как к ней прийти: конкретные шаги. Каким будет новый мир, какое есто и миссия России в нём? Через сколько Россия сможет выйти в мировые эконмические лидеры? Александр Проханов, Виталий Аверьянов, Сергей Глазьев и Михаил Делягин презентуют ноовый доклад Изборского клуба.
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